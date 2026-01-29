scorecardresearch
 
MOTN: आज हुए चुनाव तो अपने दम पर सरकार बना लेगी BJP, देखें- किसे कितनी सीट मिलने का अनुमान

ये सर्वे 8 दिसंबर 2025 से 21 जनवरी 2026 के बीच हुआ. हर आयु वर्ग जाति, धर्म, लिंग वाले 36 हजार 265 लोग इसमें शामिल हुए. हालांकि इन आंकड़ों में भी मोटे तौर पर पांच फीसदी का मार्जिन एरर हो सकता है.

मूड ऑफ द नेशन सर्वे से क्या-क्या नतीजे आए. (Photo: PTI)
मूड ऑफ द नेशन सर्वे से क्या-क्या नतीजे आए. (Photo: PTI)

देश में अगर आज लोकसभा चुनाव हो जाएं तो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) की सीटें बढ़कर 352 हो जाएंगी. यही नहीं, बीजेपी की सीटें भी बढ़कर 287 हो जाएंगी. इस तरह बीजेपी अपने दम पर बहुमत हासिल करती नजर आ रही है. इंडिया टुडे- सी वोटर के 'मूड ऑफ द नेशन' (MOTN) सर्वे में ये नतीजे निकलकर आए हैं.

वोट प्रतिशत की बात करें तो अगर मौजूदा समय में चुनाव होते हैं तो एनडीए को 47 फीसदी का फायदा होता नजर आ रहा है. इंडिया ब्लॉक को 39 फीसदी तो अन्य को 14 फीसदी वोट मिलते नजर आ रहे हैं.

MOTN सर्वे में पूछा गया कि अगर आज लोकसभा चुनाव हुए तो परिणाम क्या होगा, किस गठबंधन को कितनी सीटें मिलेंगी? सर्वे में सामने आया कि NDA को 352 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि INDIA ब्लॉक को 182 सीटें मिल सकती हैं, जबकि अन्य के खाते में 9 सीटें जा सकती हैं. हालांकि 2024 में हुए लोकसभा चुनाव में एनडीए को 293 सीटें मिली थीं, जबकि INDIA ब्लॉक के खाते में 234 सीटें आई थीं. अगस्त 2025 में सर्वे किया गया था, जिसमें एनडीए को 324 सीटें और INDIA ब्लॉक को 208 सीटें मिलने का अनुमान था. 

आज चुनाव हुए तो किसको कितने वोट?

अगर गठबंधन वाइज वोट शेयर की बात करें तो सर्वे के मुताबिक NDA गठबंधन को 47%, INDIA ब्लॉक को 39% और अन्य को 14% वोट शेयर मिल सकता है. 2024 में हुए लोकसभा चुनाव में एनडीए को 43% वोट शेयर मिला था, जबकि INDIA ब्लॉक को 40% वोट मिला था. अगस्त में हुए सर्वे में एनडीए को 47% और INDIA ब्लॉक को 41% वोट शेयर मिलने का अनुमान था.

