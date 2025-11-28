भारत-म्यांमार बॉर्डर के पास असम राइफल्स की टीम पर घात लगाकर हमला, 4 जवान घायल

मणिपुर के तेंगनूपाल जिले में भारत-म्यांमार सीमा के पास शुक्रवार तड़के असम राइफल्स की पेट्रोलिंग टीम पर आतंकियों ने घात लगाकर हमला कर दिया. इस हमले में असम राइफल्स के चार जवान घायल हो गए. यह जानकारी रक्षा मंत्रालय के जनसंपर्क अधिकारी (PRO) ने दी.

घटना बॉर्डर पिलर नंबर 87 के पास सैबोल गांव के नजदीक हुई, जहां असम राइफल्स की टीम नियमित गश्त पर थी. अचानक आतंकियों ने पेट्रोलिंग टीम पर फायरिंग शुरू कर दी. सुरक्षा बलों ने तुरंत जवाबी कार्रवाई की और आसपास मौजूद नागरिकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक नियंत्रित तरीके से जवाब दिया.

हमले में घायल हुए चारों जवानों को एयरलिफ्ट कर लेइमाखोंग स्थित सैन्य अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज जारी है.

रक्षा मंत्रालय (मणिपुर, नगालैंड, दक्षिण अरुणाचल प्रदेश) के PRO ने पुष्टि करते हुए बताया कि घटना के बाद इलाके में अतिरिक्त जवान तैनात कर दिए गए हैं. पूरे क्षेत्र में तलाशी अभियान और डोमिनेशन ऑपरेशन जारी है, ताकि हमलावरों को पकड़ा जा सके और इलाके की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके.

तेंगनूपाल का यह सीमा क्षेत्र अपनी संवेदनशील और खुली भू-सीमा के कारण अक्सर उग्रवादी गतिविधियों का केंद्र रहा है. पिछले कुछ महीनों में इस इलाके में कई बार आतंकियों की मौजूदगी और गतिविधियों में वृद्धि दर्ज की गई है. आज के हमले के बाद सुरक्षा बलों ने सतर्कता और बढ़ा दी है.

फिलहाल किसी भी उग्रवादी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है.

