INDIA Bloc Protest Live: जंतर-मंतर प्रोटेस्ट साइट बैन पर HC में सुनवाई आज, राहुल गांधी ने INDIA ब्लॉक के सांसदों को किया 'हाई-टी' पर इनवाइट

दिल्ली हाईकोर्ट जंतर-मंतर को प्रदर्शन स्थल के तौर पर बंद किए जाने और प्रदर्शन के दौरान 'बाहरी लोगों' के घुसने से जुड़े मामलों पर आज सुनवाई करेगा. गृह मंत्रालय ने जंतर मंतर को लेकर सोमवार को बड़ा फैसला लिया, अब जंतर मंतर पर किसी भी तरह का आंदोलन और धरना प्रदर्शन नहीं किया जा सकेगा.

वहीं, दिल्ली में 'वोट चोरी' और विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के खिलाफ निकाले गए विशाल 'मार्च फॉर डेमोक्रेसी' के बाद विपक्ष ने अपनी आगे की रणनीति को और तेज कर दी है.कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज अपने सरकारी आवास पर INDIA ब्लॉक के सांसदों, सिविल सोसायटी के प्रतिनिधियों और छात्र संगठनों को हाई-टी यानी ‘जलपान’ के लिए आमंत्रित किया है.

इस बीच, कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने सोमवार को कहा कि वे राजस्थान में अगले 10 दिनों में एक बड़ा विरोध प्रदर्शन शुरू करेगी. यह प्रदर्शन पुलिस के छात्र कार्यकर्ताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं को कथित तौर पर हिरासत में लेने, नजरबंद करने और उनके साथ मारपीट करने के खिलाफ होगा.