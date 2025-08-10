‘वोट चोरी’ के खिलाफ INDIA ब्लॉक का पावर शो कल... राहुल गांधी की अगुवाई में पार्लियामेंट से EC दफ्तर तक मार्च करेंगे 300 सांसद

इंडिया ब्लॉक के सांसद, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की अध्यक्षता में सोमवार को राजधानी दिल्ली में संसद भवन से लेकर चुनाव आयोग के दफ्तर तक पैदल मार्च करने वाले हैं. विपक्षी सांसद मतदाता सूची के विशेष गहन पुनीरक्षण (एसआईआर) के जरिए कथित तौर पर 'वोट चोरी' का विरोध करेंगे. इस मार्च में कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी सहित 300 लोकसभा और राज्यसभा के सांसद शामिल होने वाले हैं.

सांसदों के लिए रात्रि भोजन का भी इंतजाम किया गया है. मल्लिकार्जुन खरगे ने सांसदों को रात के खाने के लिए आमंत्रित किया है. इस मार्च में आरजेडी, टीएमसी, डीएमके समेत 25 से ज्यादा शामिल होंगे. सांसद सुबह 11 बजकर 30 मिनट पर संसद भवन के मकर द्वार से परिवहन भवन होते हुए मार्च करेंगे.

राहुल गांधी का चुनाव आयोग पर हमला और वेब पोर्टल लॉन्च

दूसरी ओर राहुल गांधी की ओर से चुनाव आयोग पर लगातार हमला जारी है. उन्होंने अब एक वेब पोर्टल लॉन्च कर दिया है. पोर्टल के जरिए लोग डिजिटल वोटर लिस्ट की मांग का समर्थन कर सकते हैं.

डिजिटल वोटर लिस्ट की मांग और सोशल मीडिया पर अपील

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए राहुल ने लिखा, 'वोट चोरी करना हमारे लोकतंत्र के सिद्धांत के ख़िलाफ हैं. एक व्यक्ति, वोट के सिद्धांत पर हमला किया जा रहा है. स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होने के लिए स्वच्छ मतदाता सूची का होना आवश्यक है.'

Advertisement

मानसून सत्र के दौरान SIR के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए (Photo: PTI)

मतदाता सूची की पारदर्शिता पर राहुल गांधी की चेतावनी

उन्होंने कहा कि हमारी मांगे स्पष्ट हैं, पहले तो डिजिटल वोटर लिस्ट को पब्लिक करें और दूसरी पारदर्शिता दिखाएं. इससे जनता और राजनीतिक दल डाटा का ऑडिट कर सकते हैं.

यह भी पढ़ें: 'दो लोगों ने 160 सीटें जिताने की गारंटी दी थी, फिर राहुल और मैंने...', महाराष्ट्र चुनाव पर शरद पवार का सनसनीखेज दावा



फर्जी वोटों के सबूत और कांग्रेस का आरोप



राहुल ने लोगों से वेब पोर्टल 'votechori.in/ecdemand' पर रजिस्टर्ड कर समर्थन करने की अपील की है. उन्होंने कहा कि यह लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है.

Vote Chori is an attack on the foundational idea of 'one man, one vote'.



A clean voter roll is imperative for free and fair elections.



Our demand from the EC is clear - be transparent and release digital voter rolls so that people and parties can audit them.



Join us and… https://t.co/4V9pOpGP68 — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) August 10, 2025

फेसबुक पर पोस्ट करते हुए राहुल ने कहा कि चुनाव आयोग उनके सवाल को दबा रहे हैं. विपक्ष ने 'वोट चोरी' पकड़कर लोकतंत्र को बनाए रखने का कर्तव्य निभाया है. लेकिन चुनाव आयोग और मोदी सरकार सवालों को दबा रही है.

इस वेब पोर्टल पर राहुल गांधी का वीडियो भी है. जिसमें उन्होंने दोहराया कि वोट चोरी में बीजेपी और चुनाव आयोग मिली हुई है.

कांग्रेस का कहना है कि सिर्फ बेंगलुरु सेंट्रल की एक विधानसभा सीट में 1 लाख से अधिक फर्जी वोट मिले, जिसने बीजेपी को लोकसभा सीट जीतने में मदद की.

Advertisement

गांधी ने महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र में 1,00,250 वोट चोरी के सबूत पेश किए —

11,965 डुप्लीकेट वोटर

40,009 फर्जी/अमान्य पते

10,452 बल्क वोटर या एक पते पर कई वोटर

4,132 अमान्य फोटो वाले वोटर

33,692 फॉर्म-6 का दुरुपयोग करने वाले नए वोटर

कांग्रेस ने यह भी बताया कि 40,009 अमान्य पतों में से 30,000 से अधिक पते '0', '00', 'No 0', '-', '#' जैसे थे.

विपक्षी सांसद संसद के मानसून सत्र के दौरान चुनावी राज्य बिहार में मतदाता सूची के एसआईआर के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए (Photo: PTI)

चुनाव आयोग का राहुल गांधी के आरोपों पर कड़ा रुख



राहुल गांधी द्वारा लगाए गए चोरी के आरोपों पर चुनाव आयोग ने सख्त रुख अपनाया है. आयोग ने कहा है कि राहुल गांधी मतदाता सूची पर लगाए गए आरोपों के समर्थन में शपथ पत्र दें या देश से माफी मांगें. राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को लाभ पहुंचाने के लिए आयोग ने गड़बड़ी की. उन्होंने कर्नाटक का हवाला देते हुए कहा कि वोटों की चोरी पांच अलग-अलग तरीकों से की गई, जिसमें डुप्लीकेट मतदाता, फर्जी और अमान्य पते तथा एक ही पते पर कई मतदाता जैसी गड़बड़ियां शामिल हैं.

चुनाव आयोग ने इन आरोपों को 'पुरानी बॉटल में नई शराब' जैसा बताया और कहा कि लोगों को गुमराह किया जा रहा है. आयोग ने यह भी कहा कि एक ही नाम पर कई दर्ज या एक ही पते पर कई नाम दर्ज होने की बात गलत है.



बीजेपी का राहुल गांधी पर जवाबी हमला



बीजेपी ने भी राहुल गांधी पर हमला करते हुए कहा है कि वे झूठ फैलाकर जनता को गुमराह कर रहे हैं और यह हार से पहले की बौखलाहट है. बीजेपी ने राहुल गांधी पर संवैधानिक संस्थाओं को धमकाने का आरोप भी लगाया है.

Advertisement

यह भी पढ़ें: 'वोट चोरी' की शिकायत के लिए वेबसाइट, मिस्ड कॉल नंबर... चुनाव आयोग के खिलाफ राहुल गांधी ने खोला नया मोर्चा

बिहार विधानसभा चुनाव से पहले विपक्षी सांसदों की एकजुटता



बिहार चुनाव से पहले इंडिया ब्लॉक ये मार्च बेहद अहम माना जा रहा है. बिहार में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं. ऐसे में विपक्षी दलों के सांसदों की एकजुटता सत्तारूढ़ दल को रास नहीं आएगा.

बता दें कि 7 अगस्त को राहुल गांधी ने मीडिया से बातचीत करते हुए चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए थे. उन्होंने आयोग और बीजेपी दोनों पर मिलीभगत का आरोप लगाते हुए कहा था कि ECI की संदिग्ध प्रक्रिया और पारदर्शिता की कमी की वजह से लोकतंत्र कमजोर हो रहा है.

विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) पर विपक्षी दलों का विरोध



कांग्रेस और आरजेडी ने बिहार में चुनाव आयोग द्वारा लागू किए जा रहे SIR प्रक्रिया का कड़ा विरोध जताया है. नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि इस प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर वोटर लिस्ट में हेराफेरी हो रही है, जिसमें उनका नाम तक गायब कर दिया गया. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और अन्य नेताओं ने इसे लोकतंत्र पर हमला बताया है.

आरजेडी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर पारदर्शिता और निष्पक्षता की मांग की है. विपक्ष का दावा है कि करोड़ों मतदाताओं के नाम हटा दिए गए हैं जिससे व्यापक रूप से मताधिकार प्रभावित हो सकते हैं.

Advertisement

हालांकि चुनाव आयोग ने कहा कि 1 से 10 अगस्त तक किसी राजनीतिक दल ने औपचारिक आपत्तियां नहीं दर्ज कराईं, लेकिन विरोध प्रदर्शन लगातार जारी हैं.

---- समाप्त ----