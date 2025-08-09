scorecardresearch
 

'दो लोगों ने 160 सीटें जिताने की गारंटी दी थी, फिर राहुल और मैंने...', महाराष्ट्र चुनाव पर शरद पवार का सनसनीखेज दावा

महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 को लेकर एनसीपी (शरद पवार गुट) प्रमुख शरद पवार ने खुलासा किया कि दिल्ली में उनके पास दो व्यक्ति आए थे, जिन्होंने विपक्षी दलों को 288 में से 160 सीटें जीताने का दावा किया था.

महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 को लेकर शरद पवार ने नागपुर में मीडिया को संबोधित करते हुए सनसनीखेज दावा (File Photo: PTI)
महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 को लेकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार गुट) के प्रमुख शरद पवार ने शनिवार को सनसनीखेज दावा दिया है. उन्होंने कहा कि जब वह दिल्ली में थे तो उनसे दो लोग मिलने आए थे और उनसे चुनाव में विपक्षी दलों को 288 में से 160 सीटें जीताने का दावा किया था. ये जानकारी उन्होंने नागपुर में मीडिया को संबोधित करते हुए दिया. 

उन्होंने बताया कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को इस बारे में बताया था. दोनों व्यक्ति का राहुल से परिचय भी कराया था. हालांकि, राहुल ने इस बात को नज़रअंदाज़ कर दिया और सुझाव दिया कि उन्हें इन सब बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए और सीधे जनता के पास जाना चाहिए. 

शरद पवार के द्वारा ये खुलासा ऐसे समय किया गया है जब राहुल गांधी चुनाव आयोग पर वोट चोरी करने का आरोप लगा रहे हैं. 

पवार ने दावा किया कि उन्होंने इन दोनों व्यक्तियों की बात को गंभीरता से नहीं लिया, इसलिए उनके नाम और संपर्क विवरण उनके पास नहीं हैं.

यह भी पढ़ें: 'हम वैचारिक रूप से विरोधी हैं, व्यक्तिगत दुश्मन नहीं...', उद्धव ठाकरे और शरद पवार पर बोले फडणवीस

शरद पवार के इस बयान पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सवाल खड़े किए हैं. उन्होंने कहा, 'पवार जी यह खुलासा राहुल गांधी के दावों के बाद क्यों कर रहे हैं? पहले तो उन्होंने गांधी के ईवीएम से छेड़छाड़ के दावों का समर्थन नहीं किया था. भारत में चाहे जो भी हो, चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष होते हैं... गांधी कहानियां सुनाते हैं जो सलिम-जावेद की स्क्रिप्ट जैसी लगती हैं और पवार जी की बातें भी उसी स्क्रिप्ट का हिस्सा लगती हैं.'

बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 132 सीटें जीतीं, जबकि सहयोगी शिवसेना और एनसीपी ने क्रमशः 57 और 41 सीटें हासिल कीं. बीजेपी के चुनाव में मिली जीत के बाद देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाया गया.

इनपुट: पीटीआई

---- समाप्त ----
