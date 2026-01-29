scorecardresearch
 
सावधान! वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर से फिर बिगड़ेगा मौसम, 2 फरवरी तक बारिश-बर्फबारी का अलर्ट

Weather Forecast: उत्तर पश्चिम भारत में जल्द ही तीसरा पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होने वाला है. जिसके असर से एक बार फिर बारिश-बर्फबारी का दौर शुरू होगा. मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, एक नया पश्चिमी विक्षोभ 31 जनवरी से 2 फरवरी के बीच पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में असर दिखाएगा. इससे 1 फरवरी को भारी बारिश और बर्फबारी देखने को मिलेगी.

Snowfall and Rain alert (File Photo- PTI)
जनवरी के आखिरी दिनों और फरवरी की शुरुआत में मौसम एक बार फिर करवट लेगा. मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक, एक नया पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस (Western Disturbance) 30 जनवरी की रात से उत्तर-पश्चिम भारत को प्रभावित करना शुरू करेगा. जिसका असर 31 जनवरी से  2 फरवरी तक पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में देखने को मिलेगा. 

क्या है पश्चिमी विक्षोभ?
पश्चिमी विक्षोभ एक तरह का मौसमी सिस्टम है, जो पश्चिम से आता है. यह ज्यादातर सर्दियों में एक्टिव होता है और पहाड़ी इलाकों में बारिश या बर्फबारी लाता है. वहीं, मैदानी इलाकों में भी इससे असर से हल्की से मध्यम बारिश होती है.

कब और किन इलाकों में होगा पश्चिमी विक्षोभ का असर?
पश्चिमी विक्षोभ का असर 31 जनवरी से शुरू होकर 2 फरवरी तक रहेगा. जबकि  1 फरवरी को इसका सबसे ज्यादा असर दिखाई देगा. जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड जैसे पश्चिमी हिमालयी राज्यों में मौसम बिगड़ेगा. इस दौरान भारी बारिश और बर्फबारी हो सकती है.

वहीं, मैदानी इलाकों की बात करें तो इनमें उत्तर-पश्चिम भारत के मैदानी हिस्सों जैसे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उसके पास के मध्य भारत के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. इस दौरान गरज-चमक (thunderstorm) के साथ बिजली गिरने 30-40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं भी चलने का अलर्ट है.

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ से लेकर बिहार तक बारिश की संभावना है.उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों और सटे मध्य भारत में 31 जनवरी से तीन दिन तक हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है. उत्तर पश्चिम भारत, मध्य भारत और पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में दो फरवरी को घना कोहरा भी होने की संभावना है. 


दिल्ली-NCR में बदलेगा मौसम, वीकेंड पर बारिश का अलर्ट
मौसम पूर्वानुमान एजेंसी स्काईमेट के मुताबिक, 30 जनवरी 2026 की रात के बाद एक नया पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी हिमालय की ओर बढ़ सकता है. इसके असर से दिल्ली-एनसीआर में एक बार फिर बारिश का दौर देखने को मिल सकता है. हालांकि, बारिश बहुत ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन वीकेंड पर हल्की बारिश हो सकती है. 31 जनवरी से 3 फरवरी 2026 के बीच दिल्ली-एनसीआर में हल्की बारिश और बूंदाबांदी के आसार हैं. ऐसे में फरवरी की शुरुआत बारिश के साथ हो सकती है.

अगले 24 घंटों के दौरान कैसी रहेंगी मौसम गतिविधियां
मौसम पूर्वानुमान एजेंसी स्काईमेट वेदर के मुताबिक, अगले 24 घंटे के दौरान उत्तराखंड में गरज-चमक, बिजली गिरने और तेज़ हवाओं के साथ बारिश और बर्फबारी हो सकती है. जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार के कुछ हिस्सों और उत्तर छत्तीसगढ़ में छिटपुट बारिश और गरज-चमक के साथ बिजली गिरने की संभावना है. अगले दो दिनों में उत्तर-पश्चिम, मध्य और पूर्वी भारत, गुजरात और महाराष्ट्र में न्यूनतम तापमान में धीरे-धीरे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हो सकती है. 

