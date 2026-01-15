अभी और सताएगी सर्दी, IMD ने जारी किया कोल्ड वेव का अलर्ट, जानें कैसा रहेगा मौसम

उत्तर और मध्य भारत में कड़ाके की ठंड का प्रकोप जारी है. अब मौसम विभाग ने अगले दो दिन (शुक्रवार-शनिवार) पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान समेत कई राज्यों में सीवियर कोल्ड डे की चेतावनी दी है. साथ ही आईएमडी ने हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर के पर्वतीय इलाकों में बर्फबारी की संभावनाएं जताई हैं. विभाग का कहना है कि अगले पांच दिनों तक उत्तर-पश्चिम भारत और बिहार में घना कोहरा छाए रहने की संभावना है, जबकि पहाड़ों पर नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से बर्फबारी की उम्मीद है.

और पढ़ें

मौसम तक के संस्थापक और किसान तक के मौसम व्लॉगर देवेंद्र त्रिपाठी ने बताया कि शुक्रवार को उत्तर और मध्य भारत में भीषण शीतलहर का प्रकोप बढ़ेगा. विशेष रूप से उत्तरी और पश्चिमी राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली में कोल्ड वेव और भी गंभीर हो सकती है.

हिसार में 0.2 डिग्री तक गिरा न्यूनतम तापमान



भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने भी इसकी पुष्टि करते हुए कहा है कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा में अगले दो दिनों तक कड़ाके की ठंड जारी रहेगी. उधर हरियाणा के हिसार में न्यूनतम तापमान 0.2 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है. दिल्ली में हिमालय से आने वाली बर्फीली हवाएं जमीन के करीब फंस गई हैं, जिससे पूरी राजधानी एक फ्रीजर में तब्दील हो गई है.



आईएमडी ने 16 जनवरी को पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के कुछ इलाकों में अत्यधिक ठंड की चेतावनी भी जारी की है. इन परिस्थितियों के कारण लंबे वक्त तक ठंड के संपर्क में रहने से फ्लू या नाक से खून बहने जैसी बीमारियों की संभावना बढ़ सकती है.



इन इलाकों में घने कोहरे की संभावनाएं



वहीं, अगले 5 दिनों तक उत्तर-पश्चिम भारत और बिहार में घना कोहरा छाए रहने की संभावनाएं हैं. खासतौर पर 16 जनवरी को पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में घना कोहरा रहने की संभावनाएं हैं, जिससे विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम हो सकती है. इसी को ध्यान में रखते हुए यात्रियों को सलाह दी गई है कि फॉग लाइट्स का इस्तेमाल करें और एयरलाइंस/रेलवे से लगातार संपर्क में रहें.

Advertisement

पहाड़ाों पर बर्फबारी का अलर्ट

बताया जा रहा है कि एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है. देवेंद्र त्रिपाठी बताते हैं कि 16 जनवरी से जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ पर्वतीय इलाकों में बादल छाने के साथ हल्की बर्फबारी की संभावना है. मौसम विज्ञान विभाग ने 16 जनवरी से इन क्षेत्रों में हल्की से मध्यम छिटपुट बारिश या बर्फबारी का पूर्वानुमान लगाया है.

दिल्ली में फंसी ठंडी हवाएं



उधर, दिल्ली में हिमालय से आने वाली ठंडी हवाएं जमीन पर आकर फंस रही हैं. सामान्यतः ये हवाएं ऊपर उठकर गर्म हो जाती हैं, लेकिन ऊपर गर्म हवा की एक परत बैठी हुई है जो ठंडी हवा को नीचे दबाए रख रही है. इसी वजह से ठंड और स्मॉग दोनों जमीन पर ही अटक गए हैं, जिससे दिल्ली फ्रीजर में तब्दील हो गई है.



आईएमडी ने ये भी बताया है कि दक्षिण भारत में अभी भी मौसम मुख्य रूप से साफ और शुष्क रहेगा. बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद जैसे शहरों में ठंड का ज्यादा असर नहीं दिख रहा. अगले दो दिनों के अंदर इन दक्षिणी क्षेत्रों में उत्तर-पूर्वी मानसून की बारिश के रुकने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हो रही हैं.

---- समाप्त ----