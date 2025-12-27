scorecardresearch
 
ग्रेटर नोएडा: परीक्षा में AI के इस्तेमाल का लगा आरोप... 10वीं की छात्रा ने किया सुसाइड

ग्रेटर नोएडा वेस्ट में 16 साल की कक्षा 10 की छात्रा ने आत्महत्या कर ली. प्री-बोर्ड परीक्षा के दौरान मोबाइल पकड़े जाने के बाद स्कूल में हुई पूछताछ को लेकर परिजनों ने मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया है. स्कूल ने आरोपों से इनकार किया है, पुलिस मामले की जांच कर रही है.

परिवार ने स्कूल प्रशासन पर प्रताड़ना का आरोप लगाया है. (Photo: Representational)

ग्रेटर नोएडा वेस्ट में 16 साल की कक्षा 10 की छात्रा द्वारा आत्महत्या का मामला सामने आया है. घटना 23 तारीख की बताई जा रही है. पुलिस के मुताबिक, प्री-बोर्ड परीक्षा के दौरान छात्रा पर AI आधारित टूल्स के इस्तेमाल का आरोप लगा था. आरोप है कि परीक्षा के समय उसका मोबाइल फोन पकड़ा गया, जिसके बाद स्कूल प्रबंधन ने उसे बुलाकर पूछताछ की.

छात्रा के पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है. उनका आरोप है कि स्कूल प्रशासन ने उनकी बेटी को सबके सामने अपमानित किया और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया, जिससे वह तनाव में आ गई. पिता ने स्कूल के प्रिंसिपल और शिक्षकों पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया है.

वहीं स्कूल प्रशासन ने इन आरोपों को खारिज किया है. स्कूल का कहना है कि CBSE नियमों के तहत मोबाइल जब्त किया गया था और छात्रा को केवल सख्त चेतावनी दी गई.

प्रिंसिपल के अनुसार, बातचीत संक्षिप्त थी और किसी तरह की बदसलूकी नहीं हुई. पुलिस ने बताया कि स्कूल ने CCTV फुटेज सौंप दी है और मामले की जांच जारी है.

