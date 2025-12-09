scorecardresearch
 
गोवा अग्निकांड: सरकार का बड़ा एक्शन, फरार लूथरा भाईयों के अवैध क्लबों पर चलेगा बुलडोजर

गोवा नाइटक्लब आग में 25 लोगों की मौत के बाद सरकार ने लूथरा ब्रदर्स के क्लबों पर बुलडोजर चलाने की तैयारी शुरू कर दी है. FIR के बाद दोनों आरोपी फुकेट भाग गए, जिन पर LOC जारी है. इंटरपोल की मदद ली जा रही है.

लूथरा बंधुओं के गोवा स्थित क्लबों पर 'बुलडोजर' चलाने की तैयारी कर ली है. (Photo- Social Media)
गोवा के 'Birch by Romeo Lane' नाइट क्लब अग्निकांड मामले में फरार आरोपियों की संपत्ति पर बुलडोजर चलाने की तैयारी पूरी हो चुकी है. इस हादसे में 25 लोगों की मौत हो गई थी. गोवा के वागातोर और आसपास स्थित लूथरा ब्रदर्स के क्लब और कैफे पर जल्द ही बुलडोजर चल सकता है.

सरकार ने अवैध निर्माण और गंभीर लापरवाही के आधार पर इनके ध्वस्तीकरण की तैयारियां शुरू कर दी हैं. पंचायत की ओर से नोटिस जारी किए जाने की प्रक्रिया भी अंतिम चरण में है. क्लब के मालिक गौतम और सौरभ लूथरा के दिल्ली स्थित ठिकानों पर छापेमारी की गई, लेकिन दोनों ही इंडिगो की फ्लाइट लेकर फुकेट भाग गए.

उधर, दिल्ली में पड़ोसियों की शिकायत के बाद गौरव लूथरा के घर में बंद एक कुत्ते को बचाने के लिए पीपल फॉर एनिमल की टीम पहुंची है.

यह भी पढ़ें: गोवा नाइट क्लब अग्निकांड में इंटरपोल की एंट्री, फरार दोनों मालिकों को थाईलैंड से खोजकर लाने की कोशिशें शुरू

पहले ही जारी हो चुका है लुकआउट सर्कुलर

आपको बता दें कि पुलिस ने लूथरा के घर पर नोटिस चिपकाकर दोनों के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर (LOC) जारी कर दिया गया था. जांच में सामने आया कि दोनों आरोपी घटना के करीब पांच घंटे के भीतर 7 दिसंबर सुबह 5:30 बजे इंडिगो फ्लाइट 6E 1073 से फुकेट भाग गए. इससे साफ है कि वे जांच से बचने की कोशिश कर रहे थे.

गोवा पुलिस अब CBI के इंटरपोल डिविजन के संपर्क में है ताकि दोनों आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी दी जा सके. इसी बीच, दिल्ली से गिरफ्तार आरोपी भरत कोहली को ट्रांज़िट रिमांड पर गोवा लाया गया है.

घटना में मारे गए 25 लोगों का पोस्टमार्टम पूरा कर शव परिजनों को सौंप दिए गए हैं. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने बताया कि प्रारंभिक जांच में क्लब के भीतर ‘इलेक्ट्रिक फायरक्रैकर्स’ चलाए जाने से आग लगने की आशंका है.

