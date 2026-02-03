3 बच्चों वाले पिता ने बेटी को नहर में फेंका, ताकि कागज पर रह जाएं सिर्फ 2 संतान... फिर लड़ सके सरपंच का चुनाव

महाराष्ट्र में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है. निजामाबाद में सरपंच चुनाव लड़ने के योग्य बनने के लिए एक शख्स ने अपनी ही बेटी की हत्या कर दी.

पुलिस के अनुसार, महाराष्ट्र के केरूर गांव का रहने वाला पांडुरंग सरपंच चुनाव लड़ना चाहता था, लेकिन दो बच्चों के नियम के कारण वह अयोग्य था, क्योंकि उसके तीन बच्चे थे. इस अयोग्यता को दूर करने के लिए, उसने अपनी बड़ी बेटी प्राची की हत्या कर दी.

पुलिस ने बताया कि पांडुरंग ने निजामाबाद जिले के एडापल्ली के पास निजामसागर नहर में प्राची को धक्का दे दिया, जिससे उसकी मौत हो गई. जांच के बाद यह घटना सामने आई, जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया.

एक संबंधित घटनाक्रम में, पुलिस ने इस मामले में मौजूदा सरपंच गणेश शिंदे को भी गिरफ्तार किया है, क्योंकि अपराध करने से पहले दोनों ने इस बारे में बात की थी.

निजामाबाद पुलिस कमिश्नर साई चैतन्य ने गिरफ्तारी की पुष्टि की और कहा कि विस्तृत जांच के बाद अपराध का खुलासा हुआ. आगे की जांच जारी है.

