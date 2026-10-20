Dussehra Live: दशहरा कार्यक्रम में पहुंचे PM मोदी, बोले - सत्ता का उद्देश्य जनकल्याण

विजयादशमी विजय का पर्व है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में विजयादशमी समारोह में शामिल हुए और देशवासियों को दशहरे की शुभकामनाएं दीं. उन्होंने सत्ता का उद्देश्य जनकल्याण बताया.

दशहरे के मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने दिल्ली के द्वारका में आयोजित रामलीला कार्यक्रम में हिस्सा लिया. इस दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी मौजूद रहीं. वहीं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पंजाब के लुधियाना में रावण दहन किया.

बिहार की राजधानी पटना के गांधी मैदान में भी दशहरा मेले और रावण दहन कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें राज्यपाल सैयद अता हसनैन, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी समेत कई नेता शामिल हुए. अयोध्या के चौक स्थित रामलीला मैदान में 131वें रामलीला महोत्सव के तहत करीब 35 फीट ऊंचे रावण के पुतले का दहन किया जाएगा. यहां रामलीला की परंपरा करीब 130 साल पुरानी है.

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