डोकलाम: टकराव के वो 73 दिन... जब चीन के सामने सीना ठोककर खड़ी थी इंडियन आर्मी

भारत, भूटान की संप्रभुता की रक्षा करने के लिए कटिबद्ध है. इसलिए 2017 में जब चीन के सैनिक डोकलाम में सड़क बनाने लगे तो भारत के लिए विरोध करना अनिवार्य हो गया. इसके बाद चीन भी अड़ गया. और ये टकराव 73 दिनों तक चला.

डोकलाम में 73 दिनों तक सेना आमने-सामने रही. (Photo: ITG)
डोकलाम में 73 दिनों तक सेना आमने-सामने रही. (Photo: ITG)

लोकसभा में सोमवार को अचानक डोकलाम का मुद्दा उठा. राहुल गांधी पूर्व सेना प्रमुख जनरल नरवणे की एक अप्रकाशित किताब के हवाले से डोकलाम के बारे में कुछ दावा कर रहे थे. सरकार की ओर से राजनाथ सिंह ने कहा कि अभी किताब प्रकाशित ही नहीं हुई है तो इसके आधार पर संसद में कोई बात कैसे कही जा सकती है. संसद में ये टकराव लगभग 45 मिनट तक चला. 

डोकलाम का टकराव लोगों को 8 साल पुराने वाकये की याद दिला गया जब भारत चीन की सेनाएं आमने-सामने आ गई थी और 73 दिनों तक ऐसी ही स्थिति बनी रही थी. आखिरकार कूटनीतिक कार्रवाइयों से भारत ने चीन को पीछे हटने पर मजबूर किया था. 

आइए इस विवाद को आपको विस्तार से समझाते हैं

डोकलाम का विवाद भारत की पूर्वोत्तर सीमा से जुड़ा है. डोकलाम भारत के किनारे स्थित एक पठार है, जो 14,000 फीट की ऊंचाई पर है. डोकलाम एक ट्राई जंक्शन प्वाइंट है. यानी कि वैसी जगह जहां तीन देशों की सीमाओं का मिलान बिंदू. ये देश हैं भारत, भूटान, और चीन (तिब्बत).

भूटान इसे अपना क्षेत्र मानता है, लेकिन चीन भी अपना दावा करता है. चीन इसे अपना डोंगलांग प्रांत बताता है. 

भारत के लिए ये जगह रणनीतिक है क्योंकि अगर चीन यहां कब्जा कर ले या सड़क बना ले,तो वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर जिसे चिकेन नेक भी कहते हैं, के बहुत करीब आ जाएगा. 

ये कॉरिडोर भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को बाकी भारत से जोड़ता है. किसी तनाव या युद्ध की स्थिति में चीन इसे काट सकता है. इसलिए भारत भूटान का साथ देता है. 

विवाद कब और कैसे शुरू हुआ?

जून 2017 की शुरुआत में चीन ने डोकलाम में एक पुरानी सड़क को आगे बढ़ाने का काम शुरू किया. PLA ने बुलडोजर, एक्सकेवेटर और सैनिकों के साथ निर्माण शुरू किया. 

यह भी पढ़ें: संसद में 44 मिनट के बवाल की एक-एक डिटेल! राहुल गांधी के हाथ में किताब के अंश, राजनाथ-शाह का पलटवार...

16 जून 2017 को चीन ने सड़क निर्माण तेज किया. भूटान ने विरोध किया, लेकिन चीन नहीं माना. 

आखिरकार 18 जून 2017 को भारत ने हस्तक्षेप किया. भारत के करीब 270-300 भारतीय सैनिक दो बुलडोजर के साथ सिक्किम से डोकलाम में दाखिल हुए और चीनी सेना के निर्माण कार्यों को रोक दिया. भारतीय सैनिकों ने चीनी सैनिकों को पीछे धकेला और सड़क बनाने से रोक दिया. 

इससे टकराव की नौबत पैदा हो गई. दोनों तरफ सैनिक आमने-सामने खड़े हो गए. दोनों तरफ से आमने-सामने तो कुछ सौ सैनिक थे, लेकिन पीछे सपोर्ट में हजारों सैनिक तैनात थे. 

दरअसल भूटान के साथ हुए समझौते के तहत भारत अपने इस पड़ोसी देश की संप्रभुता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है. भारत ये इंतजार नहीं कर सकता कि कोई ताकत भूटान में घुस बैठे और भारत उस विदेशी शक्ति के इंडिया में घुसने का इंतजार करे.  भारत की सेना चीन की हेकड़ी को चुनौती देते हुए 73 दिनों तक डटी रही.

ऐसे में उसका दखल देना लाजमी हो जाता है. वहीं चीन का कहना था कि वह अपने इलाके में सड़क बना रहा है और भारतीय सेना के दखल को चीन  ने लगातार'अतिक्रमण' करार दिया. चीन लगातार उन्मादी बयान दे रहा था. 

73 दिनों तक चला टकराव

ये विवाद लगभग 73 दिनों तक चला. यानी कि 16 जून से 28 अगस्त तक. अंत में दोनों देशों ने "एक्सपीडिशस डिसएंगेजमेंट" (तेजी से सैनिकों का पीछे हटना) पर सहमति जताई. भारत ने अपने सैनिकों को वापस बुलाया, और चीन ने अपने निर्माण उपकरण को वहां हटा लिया.  

ये समझौता पहले जैसी स्थिति बहाल करने पर आधारित था.  मतलब विवाद वाली जगह से दोनों ने पीछे हटकर पुरानी स्थिति कायम की. चीन ने सड़क निर्माण रोक दिया, और भारत ने भूटान की मदद से अपनी पोजीशन छोड़ी. दोनों देशों ने इसे अपनी-अपनी जीत बताया. भारत ने कहा कि चीन ने निर्माण रोका, जबकि चीन ने जोर दिया कि भारत ने पहले सैनिक हटाए.

ये समझौता चीन में होने वाले ब्रिक्स समिट से पहले हुआ. चीन में 3 से 5 सितंबर के बीच ब्रिक्स समिट होने वाला था. जहां भारतीय PM नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग मिलने वाले थे. 

इस विवाद को खत्म करने में NSA अजित डोभाल का बड़ा रोल रहा. जुलाई 2017 में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने बीजिंग जाकर चीनी अधिकारियों से बात की. ये BRICS NSA मीटिंग के दौरान हुआ, जहां उन्होंने शी जिनपिंग के सलाहकार यांग जीची से मुलाकात की. ये बातचीत विवाद को डी-एस्केलेट करने में अहम रही. बता दें कि दोनों देशों के बीच सीमा विवाद सुलझाने के लिए स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव मैकेनिज्म भी है. 

संसद में राहुल ने किया जिक्र

सोमवार को 3 बजे सदन शुरू होने के बाद राहुल गांधी ने कहा कि, 'जो हुआ है वह सेना के सब लोगों को मालूम है. आप यहां जनता से छिपा रहे हो, सेना के एक-एक जवान को मालूम है. यह रिएलिटी है. उन्होंने कहा कि जो हुआ है, उसे यहां फिर जनता से छिपाने की कोशिश क्यों की जा रही है.'

इसके बाद लोकसभा में फिर हंगामा हुआ और सदन को स्थगित कर दिया गया.

---- समाप्त ----
