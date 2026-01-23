बारिश हो गई! अब छाएगा घना कोहरा... दिल्ली-पंजाब-हरियाणा में मौसम विभाग का अलर्ट

जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बारिश के साथ बर्फबारी ने ठंड बढ़ा दी है. वहीं पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी बारिश दर्ज की गई. कई इलाकों में ओलावृष्टि भी हुई है. भारत मौसम विज्ञान विभाग ने 24 से 26 जनवरी को पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में सुबह और रात के समय कुछ स्थानों पर घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है. इसके अलावा आने वाले दिनों में हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी घना कोहरा छा सकता है.

दिल्ली-NCR के मौसम की बात करें तो, 24 जनवरी 2026 को यहां आसमान पर बादल छाए रहेंगे. सुबह के समय हल्की से मध्यम धुंध छाई रह सकती है. दिल्ली में 24 जनवरी को अधिकतम तापमान 16°C से 18°C और न्यूनतम तापमान 6°C से 8°C के बीच रहने की संभावना है.

मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में न्यूनतम तापमान सामान्य के आसपास रहेगा, जबकि अधिकतम तापमान सामान्य से कम (2.3°C से 4.3°C) रहने का अनुमान है. वहीं, 25 जनवरी को भी दिल्ली में कुछ जगहों पर सुबह मध्यम कोहरा छाया रहेगा.

मसूरी में सीजन की पहली बर्फबारी

उत्तराखंड के मसूरी और धनौल्टी सहित आसपास के ऊंचाई वाले इलाकों में सीजन की पहली बर्फबारी शुरू हो गई है. बर्फबारी के बाद तापमान में अचानक भारी गिरावट दर्ज की गई है, जिससे पूरे क्षेत्र में ठंड का असर बढ़ गया है. लंबे समय से स्थानीय व्यापारी और पर्यटक बर्फबारी का इंतजार कर रहे थे.

ठंड बढ़ने के चलते स्थानीय लोगों को गर्म कपड़ों का सहारा लेना पड़ रहा है और अलाव जलाकर ठंड से बचाव किया जा रहा है. सीजन की पहली बर्फबारी होते ही मसूरी और धनौल्टी पहुंचे पर्यटकों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला है. बर्फबारी से पर्यटन कारोबार को भी रफ्तार मिलने की उम्मीद जताई जा रही है.

