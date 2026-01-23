scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

बारिश हो गई! अब छाएगा घना कोहरा... दिल्ली-पंजाब-हरियाणा में मौसम विभाग का अलर्ट

बारिश के बाद ठंड का असर तेज होने वाला है. मौसम विभाग ने भारत के कई हिस्सों में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है. आने वाले दिनों में पंजाब और हरियाणा समेत कई राज्यों में कोहरे की चादर फैल सकती है. आइए जानते हैं वीकेंड पर मौसम का मिजाज कैसा रहने वाला है?

Advertisement
X
कई राज्यों में घना कोहरा छाएगा. (Photo: PTI)
कई राज्यों में घना कोहरा छाएगा. (Photo: PTI)

जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बारिश के साथ बर्फबारी ने ठंड बढ़ा दी है. वहीं पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी बारिश दर्ज की गई. कई इलाकों में ओलावृष्टि भी हुई है. भारत मौसम विज्ञान विभाग ने 24 से 26 जनवरी को पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में सुबह और रात के समय कुछ स्थानों पर घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है. इसके अलावा आने वाले दिनों में हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी घना कोहरा छा सकता है.

दिल्ली-NCR के मौसम की बात करें तो, 24 जनवरी 2026 को यहां आसमान पर बादल छाए रहेंगे. सुबह के समय हल्की से मध्यम धुंध छाई रह सकती है. दिल्ली में 24 जनवरी को अधिकतम तापमान 16°C से 18°C और न्यूनतम तापमान 6°C से 8°C के बीच रहने की संभावना है.

मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में न्यूनतम तापमान सामान्य के आसपास रहेगा, जबकि अधिकतम तापमान सामान्य से कम (2.3°C से 4.3°C) रहने का अनुमान है. वहीं, 25 जनवरी को भी दिल्ली में कुछ जगहों पर सुबह मध्यम कोहरा छाया रहेगा.

मसूरी में सीजन की पहली बर्फबारी 
उत्तराखंड के मसूरी और धनौल्टी सहित आसपास के ऊंचाई वाले इलाकों में सीजन की पहली बर्फबारी शुरू हो गई है. बर्फबारी के बाद तापमान में अचानक भारी गिरावट दर्ज की गई है, जिससे पूरे क्षेत्र में ठंड का असर बढ़ गया है. लंबे समय से स्थानीय व्यापारी और पर्यटक बर्फबारी का इंतजार कर रहे थे.

सम्बंधित ख़बरें

Delhi rain
तेज हवाएं-बारिश और बर्फबारी... 26 जनवरी से पहले बदला देश का मौसम, देखें तस्वीरें
Weather change in Delhi and nearby areas with heavy rain and cold
दिल्ली-NCR में बदला मौसम का मिजाज, तेज हवाओं के साथ बरसे बादल
Delhi NCR morning rain and strong winds
दिल्ली में बारिश के साथ सुबह की शुरुआत, सड़कों पर रेंगते दिखे वाहन
पहाड़ों पर बर्फबारी, ट्रेन-फ्लाइट्स पर भी ब्रेक, 26 जनवरी का ट्रिप कहीं बन न जाए आफत
Snowfall Today 23 January 2026 (Photo- ITG)
श्रीनगर-शिमला-मनाली... हर तरफ बिछी बर्फ की सफेद चादर, 5 Videos में देखें
Advertisement

ठंड बढ़ने के चलते स्थानीय लोगों को गर्म कपड़ों का सहारा लेना पड़ रहा है और अलाव जलाकर ठंड से बचाव किया जा रहा है. सीजन की पहली बर्फबारी होते ही मसूरी और धनौल्टी पहुंचे पर्यटकों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला है. बर्फबारी से पर्यटन कारोबार को भी रफ्तार मिलने की उम्मीद जताई जा रही है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    धार भोजशाला
    बॉर्डर 2 रिलीज
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    Advertisement