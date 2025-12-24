दिल्ली-NCR को जहरीली स्मॉग की चादर ने घेरा, GRAP-4 की पाबंदियां लागू, आनंद विहार और ओखला में AQI 350 के पार

दिल्ली-NCR में वायु प्रदूषण का स्तर खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है, जिससे पूरे इलाके में स्मॉग छा गया है. एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन ने GRAP स्टेज-4 के तहत निर्माण कार्यों और ट्रकों की एंट्री पर रोक लगा दी है. सीपीसीबी के आंकड़ों के अनुसार कई इलाकों में AQI 350 से ऊपर दर्ज किया गया है जो स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक है. दिल्ली एयरपोर्ट पर कोहरे के कारण उड़ानों में देरी और रद्दीकरण की स्थिति बनी हुई है, जिसको लेकर एयरपोर्ट ने एडवाइजरी जारी की है.

और पढ़ें

सीपीसीबी द्वारा जारी सुबह 7 बजे के आंकड़ों के अनुसार, आनंद विहार का AQI 374, ओखला फेज- 2 का 382, रोहिणी में 369 और वजीरपुर में 372 रिकॉर्ड किया गया है. स्मॉग की वजह से सड़कों पर विजिबिलिटी कम हो गई है, जिससे वाहन चालकों और राहगीरों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है.

गाजियाबाद-नोएडा-गुरुग्राम में भी स्थिति चिंताजनक

दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों जैसे गाजियाबाद, नोएडा और गुरुग्राम की स्थिति भी चिंताजनक बनी हुई है. गाजियाबाद के वसुंधरा में AQI 377 और इंदिरापुरम में 248 दर्ज किया गया है. नोएडा के सेक्टर 1 में AQI 398 पहुंच गया है, जबकि सेक्टर- 62 में ये 302 दर्ज किया गया है. वहीं, गुरुग्राम के सेक्टर-51 में 326 और विकास सदन में 285 का AQI रिकॉर्ड किया गया है.

ये आंकड़े बताते हैं कि दिल्ली के कई इलाकों में AQI 'गंभीर' श्रेणी में पहुंच गया है जो स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक है. ठंडी हवाओं और कम दृश्यता के कारण स्मॉग और घना हो रहा है.

Advertisement

IGI ने जारी की एडवाइजरी

इस प्रदूषण और कोहरे के कारण दिल्ली एयरपोर्ट पर यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. दिल्ली एयरपोर्ट ने सुबह 7 बजे पैसेंजर एडवाइजरी जारी की है, जिसमें रियल-टाइम अपडेट्स के लिए लिंक साझा किया गया है. घने कोहरे के चलते कई उड़ानें देरी से चल रही हैं या रद्द हो रही हैं.

स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने सलाह दी है कि लोग बाहर निकलते समय मास्क जरूर पहनें, खासकर बच्चे, बुजुर्ग और सांस के मरीज घर के अंदर रहें. लंबे वक्त तक इस जहरीली हवा में रहने से आंखों में जलन, सांस की तकलीफ और हृदय संबंधी समस्याएं बढ़ सकती हैं.

उत्तराखंड में भी कोहरे का अलर्ट

उधर, उत्तराखंड में भी मौसम का मिजाज बदल रहा है. देहरादून में IMD ने ऊधम सिंह नगर, हरिद्वार और पहाड़ी जिलों जैसे चंपावत, पौड़ी, नैनीताल में घने कोहरे को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है.

विभाग का कहना है कि मौसम शुष्क बना हुआ है, मैदानी इलाकों में न्यूनतम तापमान 10-11 डिग्री सेल्सियस और पहाड़ों में 6 डिग्री के आसपास बना हुआ है. देहरादून में दिन गर्म (23 डिग्री) और रात हल्की ठंडी (10-11 डिग्री) रही, जिससे मौसम सुहावना बना हुआ है.

---- समाप्त ----