दिल्ली वालों को धुंध से राहत लेकिन हवा अब भी खराब, देश के कई शहरों में कोहरे से ट्रेन और हवाई यात्रा प्रभावित

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आस-पास के इलाकों में आज यानी 2 जनवरी को कोहरे और स्मॉक की चादर से थोड़ा राहत मिलती नजर आ रही है. हवा की स्पीड बढ़ने से दिल्ली में ओवरऑल एयर क्वालिटी इंडेक्स 302 है. सिर्फ़ एक AQI स्टेशन (द्वारका-423) पर गंभीर कैटेगरी दर्ज किया गया. इसके अलावा, आनंद विहार में 31 दिसंबर को 450+ AQI रिकॉर्ड किया गया था, अब 348 पर है. इसके अलावा, दिल्ली के अलावा पड़ोसी राज्यों के कई इलाकों में कोहरे जैसी स्थिति नजर आई.
IMD के ऑरेंज अलर्ट के पूर्वानुमान के बावजूद, दिल्ली में घने कोहरे का असर नहीं दिखा है. IGI एयरपोर्ट पर सामान्य विज़िबिलिटी 1000 मीटर है. हालांकि, कोहरे की आशंका को देखते हुए कई एयरलाइन्स ने गुरुवार की रात को ही यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी थी. एयरलाइन्स के स्टेटमेंट में कहा गया कि कुछ फ्लाइट्स रद्द हो सकती हैं.
पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और IMD ने पारा और ज्यादा गिरने का अनुमान लगाया है. आज के लिए, मौसम विभाग ने कोहरे के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. भारत मौसम विज्ञान विभाग ने आज दिल्ली के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है.
एयरलाइन्स ने जारी की एडवाइजरी...
इंडिगो ने गुरुवार रात सोशल मीडियो पोस्ट में लिखा, "सुबह-सुबह कोहरे की वजह से दिल्ली में विजिबिलिटी पर असर पड़ने की उम्मीद है. एयरपोर्ट पर इंतज़ार का समय कम करने के लिए कल की कुछ फ्लाइट्स पहले ही कैंसिल कर दी गई हैं. हम समझते हैं कि इससे आपकी योजनाओं पर असर पड़ सकता है और हम आपकी समझदारी की सराहना करते हैं. हमारी टीमें हालात पर करीब से नज़र रख रही हैं और सभी टचपॉइंट्स पर ग्राहकों की मदद के लिए मौजूद हैं.
इसके अलावा, इंडिगो ने कहा, "वाराणसी, उदयपुर, जम्मू, विशाखापत्तनम और जैसलमेर में कोहरा छाया हुआ है, जिससे फ्लाइट की आवाजाही धीमी हो गई है. इन शहरों से आने-जाने वाली फ्लाइट्स, साथ ही हमारे नेटवर्क के कुछ रूट्स पर भी मौसम की वजह से थोड़ी देरी हो सकती है.
एअर इंडिया ने भी गुरुवार को एक ट्रैवल एडवाइजरी में कहा कि कल सुबह दिल्ली और उत्तरी भारत के कुछ हिस्सों में घने कोहरे और कम विजिबिलिटी के कारण, उड़ान कार्यक्रम प्रभावित हो सकते हैं, जिससे पूरे नेटवर्क पर असर पड़ सकता है.
देश के कई हिस्सों में घने कोहरे और कम विजिबिलिटी के कारण कई ट्रेनों की आवाजाही बाधित हुई है. इंडियन रेलवे ने स्टेटमें जारी करते हुए कहा, "31 ट्रेनें दो घंटे से ज़्यादा लेट हैं. यात्रियों को सलाह दी जाती है कि स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेनों का लेटेस्ट स्टेटस चेक कर लें."
दिल्ली-NCR में बना रहेगा ठंड
IMD के पूर्वानुमान के अनुसार, शुक्रवार को न्यूनतम तापमान 8-10 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है, जबकि अधिकतम तापमान 16-18 डिग्री रहने की उम्मीद है. गुरुग्राम और नोएडा जैसे पड़ोसी इलाकों में भी इसी तरह का मौसम रहने की उम्मीद है.
बुधवार को दिल्ली में 2019 के बाद से सबसे कम दिन का तापमान दर्ज किया गया. IMD ने कहा कि अधिकतम तापमान 14.2 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 6.2 डिग्री सेल्सियस कम है. न्यूनतम तापमान 6.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 0.4 डिग्री सेल्सियस कम है.
IMD के आंकड़ों के मुताबिक, आखिरी बार महीने का इससे कम दिन का तापमान 31 दिसंबर, 2019 को दर्ज किया गया था, जब शहर में 9.4 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया था. मौसम विभाग ने कहा कि दिल्ली-NCR में तापमान और गिरने की उम्मीद है. शुक्रवार को दिल्ली में हवा की गुणवत्ता और खराब हो गई और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के SAMEER ऐप के आंकड़ों के मुताबिक, समग्र वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 311 दर्ज किया गया, जिससे यह 'बहुत खराब' श्रेणी में आ गया.
