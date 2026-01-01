scorecardresearch
 
नए साल की रात दिल्ली और फरीदाबाद में सख्त रही ट्रैफिक पुलिस, 2024 के मुकाबले 2025 में कई गुना ज्यादा चालान

नववर्ष 2026 की पूर्व संध्या पर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस और फरीदाबाद पुलिस ने सख्त प्रवर्तन अभियान चलाया. दिल्ली में 8,461 ट्रैफिक उल्लंघनों पर कार्रवाई हुई, जो 2024 से कहीं अधिक है. फरीदाबाद में भी ड्रिंक एंड ड्राइव समेत 750 से ज्यादा चालान किए गए और कार्यक्रम शांतिपूर्ण रहे.

दिल्ली और फरीदाबाद में ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई (Photo: Screengrab)
नववर्ष 2026 की पूर्व संध्या पर सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस और फरीदाबाद पुलिस ने व्यापक और सख्त इंतजाम किए. दोनों शहरों में यातायात व्यवस्था को सुचारू और सुरक्षित बनाए रखने के लिए विशेष चेकिंग और निगरानी अभियान चलाया गया.

दिल्ली में ट्रैफिक मैनेजमेंट डिवीजन ने पूरे शहर में विशेष व्यवस्था की, जिसमें कनॉट प्लेस और उसके आसपास के इलाके प्रमुख रहे. इन क्षेत्रों में नववर्ष पर भारी भीड़ और ट्रैफिक की संभावना को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया. स्थानीय पुलिस और पीसीआर वैन के सहयोग से पूरे शहर में प्रवर्तन और निगरानी अभियान चलाया गया, ताकि यातायात व्यवस्था अनुशासित और दुर्घटना मुक्त बनी रहे.

विशेष चेकिंग और निगरानी अभियान चलाया गया

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने संवेदनशील स्थानों, मुख्य चौराहों और प्रमुख सड़कों पर विशेष चेकिंग ड्राइव की. इस दौरान नशे में वाहन चलाने, बिना हेलमेट दोपहिया चलाने, ट्रिपल राइडिंग, गलत दिशा में वाहन चलाने और गलत पार्किंग जैसे उल्लंघनों पर विशेष ध्यान दिया गया. वरिष्ठ ट्रैफिक अधिकारी मौके पर मौजूद रहकर पूरी व्यवस्था की निगरानी करते रहे. रात के दौरान लगभग 100 टीमें अल्कोमीटर के साथ तैनात की गई थीं.

आंकड़ों के अनुसार 31 दिसंबर 2025 को दिल्ली में कुल 8,461 ट्रैफिक उल्लंघनों के चालान किए गए, जबकि 31 दिसंबर 2024 को यह संख्या 2,901 थी. नशे में वाहन चलाने के मामले 272 से बढ़कर 857 हो गए. गलत दिशा में वाहन चलाने के मामले 240 से बढ़कर 1,630 दर्ज किए गए. गलत पार्किंग के मामले 2,312 से बढ़कर 5,783 हो गए, जबकि ट्रिपल राइडिंग के मामले 77 से बढ़कर 191 तक पहुंच गए. यह आंकड़े बताते हैं कि इस बार प्रवर्तन अभियान कहीं ज्यादा सख्त रहा.

वहीं फरीदाबाद में भी नववर्ष के मौके पर पुलिस पूरी तरह सतर्क रही. जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए करीब 1,500 से अधिक पुलिसकर्मियों को ड्यूटी पर तैनात किया गया था. शहर भर में 18 ड्रिंक एंड ड्राइव नाके लगाए गए और सीमावर्ती राज्यों और जिलों की सीमाओं पर भी नाकाबंदी की गई. सभी थाना प्रबंधक, पुलिस चौकी प्रभारी और अपराध शाखा के अधिकारी फील्ड में मौजूद रहे.

नववर्ष के मौके पर फरीदाबाद पुलिस सतर्क रही

फरीदाबाद पुलिस के अनुसार शहर में आयोजित सभी नववर्ष कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुए. शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई. इस दौरान लगभग 200 ड्रिंक एंड ड्राइव चालान किए गए और कुल मिलाकर 750 से अधिक वाहनों के चालान काटे गए. पुलिस उपायुक्त यातायात मकसूद अहमद भी स्वयं फील्ड में मौजूद रहे और व्यवस्थाओं की निगरानी की.

पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि फरीदाबाद पुलिस सेवा, सुरक्षा और सहयोग के लिए प्रतिबद्ध है और भविष्य में भी इस तरह की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी, ताकि सड़क दुर्घटनाओं को रोका जा सके और आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके.

