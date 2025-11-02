scorecardresearch
 

दिल्ली की हवा फिर 'बहुत खराब', प्रदूषण ने तोड़ा रिकॉर्ड, कई इलाकों में AQI 400 पार

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने बताया कि कोहरे और कम हवा की गति के कारण प्रदूषकों का फैलाव रुक जाने से रविवार को दिल्ली की वायु गुणवत्ता 'बेहद खराब' श्रेणी में पहुंच गई. राष्ट्रीय राजधानी के कई इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 400 के पार पहुंचकर 'गंभीर' स्तर को पार कर गया.

दिल्ली प्रदूषण: कई इलाकों में 400 के पार पहुंचा AQI. (फाइल फोटो)
दिल्ली प्रदूषण: कई इलाकों में 400 के पार पहुंचा AQI. (फाइल फोटो)

दिल्ली की हवा की गुणवत्ता रविवार को फिर से बहुत खराब श्रेणी में पहुंच गई. सुबह-सुबह कोहरे और कम हवा की गति के कारण प्रदूषकों का फैलाव नहीं हो पाया, जिससे राजधानी के कई इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 'गंभीर' स्तर को पार कर गया. वहीं, दिल्ली के वजीरपुर में 432 तो आरके पुरम में 425 AQI दर्ज किया गया है.

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार, सुबह 7 बजे दिल्ली का AQI 377 दर्ज किया गया, जो शनिवार के 233 और शुक्रवार के 218 से काफी ज्यादा है. उत्तरी दिल्ली के वजीरपुर और दक्षिण दिल्ली के आरके पुरम सबसे प्रदूषित इलाके रहे, जहां AQI क्रमशः 432 और 425 दर्ज किया गया.

इन जगहों पर 400 के पार पहुंचा AQI

CPCB के समीर ऐप के अनुसार, बुराड़ी (412), बवाना (413), द्वारका सेक्टर-8 (407), जहांगीरपुरी (402), मुंडका (404), नेहरू नगर (403), पंजाबी बाग (403), पूसा (404), चांदनी चौक (414), रोहिणी (415), सिरी फोर्ट (403) और विवेक विहार (407) जैसे कई इलाकों का भी AQI 'गंभीर' श्रेणी में पहुंच गया. केवल तीन इलाकों एनसीआईटी द्वारका (254), आईएचबीएएस, दिलशाद गार्डन (270) और दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी (292) में 'खराब' हवा की गुणवत्ता दर्ज की गई.

सीपीसीबी के अनुसार, 0 से 50 के बीच एक्यूआई अच्छा, 51-100 संतोषजनक, 101-200 मध्यम, 201-300 खराब, 301-400 बहुत खराब और 401-500 गंभीर माना जाता है.

दिल्ली के सफदरजंग स्थित प्राथमिक मौसम स्टेशन  ने शांत हवाओं के साथ 900 मीटर की दृश्यता दर्ज की. वहीं, पालम में दक्षिण-दक्षिणपश्चिमी हवाओं के साथ 1,300 मीटर की दृश्यता दर्ज की गई. शनिवार को अधिकतम तापमान 30.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो मौसम के औसत से तीन डिग्री कम था. रविवार सुबह के लिए मौसम विभाग (IMD) ने हल्के कोहरे का पूर्वानुमान जताया है.

