aaj tak epaper in hindi

कश्मीर में बर्फ बनीं झीलें, हिमाचल में साल की सबसे सर्द रात... उत्तर भारत में ठंड से हवाई यात्राओं पर भी असर

उत्तर भारत में ठंड का सितम जारी है, जहां लाहौल-स्पीति और गुलमर्ग में तापमान माइनस 10 डिग्री तक गिर गया है. दिल्ली में फ्लाइट्स पर कोहरे का असर दिख रहा है, जबकि पंजाब और हरियाणा के कई शहर शीतलहर की चपेट में हैं.

जम्मू में कड़ाके की ठंड के बीच टहलते लोग (Photo: AP)
उत्तर भारत के पहाड़ी और मैदानी इलाकों में सोमवार को कड़ाके की ठंड और बर्फबारी का दौर जारी रहा. हिमाचल प्रदेश के लाहौल-स्पीति और कश्मीर के गुलमर्ग में पारा फ्रीजिंग पॉइंट से 10 डिग्री नीचे दर्ज किया गया. हिमाचल के कोक्सर में 2 सेंटीमीटर ताजी बर्फबारी हुई, जिससे नदियां और झरने जमने लगे हैं. 

दिल्ली में भी अधिकतम तापमान सामान्य से नीचे रहा और मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों के लिए घने कोहरे की चेतावनी जारी की है.

हिमाचल और कश्मीर के ऊंचे इलाकों में तापमान गिरने से जनजीवन प्रभावित हुआ है. लाहौल और स्पीति के साथ-साथ गुलमर्ग में तापमान शून्य से 10 डिग्री नीचे चला गया है. 

बर्फ में तब्दील हुईं नदियां...

भीषण ठंड के कारण पहाड़ों पर पानी की धाराएं, सहायक नदियां और झीलें बर्फ में तब्दील हो गई हैं. चंबा के पांगी और लाहौल के कुछ हिस्सों में नए साल से ही बर्फ की चादर बिछी हुई है. कश्मीर का पहलगाम भी माइनस 4.8 डिग्री के साथ 'चिल्ला-ए-कलां' की सख्त ठंड झेल रहा है.

हवाई यात्राओं पर कोहरे का साया

राजधानी दिल्ली में कड़ाके की ठंड के साथ कोहरे ने दस्तक दे दी है. दिल्ली एयरपोर्ट ने यात्रियों को सलाह दी है कि वे उड़ानों की जानकारी के लिए एयरलाइंस से संपर्क करें, क्योंकि कोहरे के कारण देरी हो सकती है. 

मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक, अगले दो दिनों में दिल्ली में घना कोहरा छाने की संभावना है. सोमवार को दिल्ली का न्यूनतम तापमान 6.6 डिग्री दर्ज किया गया, और आने वाले दिनों में इसके 6 से 8 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है.

हरियाणा-पंजाब में शीतलहर का येलो अलर्ट

हरियाणा और पंजाब के कई हिस्सों में भी तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है. सूबे का नारनौल 3 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे ठंडा स्थान रहा, जबकि हिसार में पारा 3.6 डिग्री तक गिर गया. मौसम विभाग ने सोलन, कांगड़ा, बिलासपुर और मंडी जैसे जिलों में घने कोहरे के लिए येलो अलर्ट जारी किया है. निचले पहाड़ी इलाकों में भारी पाला पड़ने से सड़कें फिसलन भरी हो गई हैं, जिससे वाहन चलाना चुनौतीपूर्ण हो गया है.
 

