CJP Delhi Protest Live: आज फिर जंतर-मंतर पर CJP का बड़ा प्रोटेस्ट, बैरिकेडिंग से रूट डायवर्जन तक, कैसी है तैयारी?

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में शनिवार को कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रदर्शन के दौरान हुई कार्रवाई के बाद रविवार को प्रदर्शन बढ़ने की आशंका है. कॉकरोच जनता पार्टी ने प्रदर्शन जारी रखने का ऐलान किया है. CJP के अंजिक्य शिंदे ने शनिवार को ऐलान किया था कि जब तक मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा नहीं हो जाता तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा.
अंजिक्य शिंदे ने बताया कि रविवार सुबह 10 बजे से जंतर-मंतर की ओर कूच किया जाएगा. सीजेपी के प्रदर्शन के मद्देनजर रविवार को सेंट्रल दिल्ली, नई दिल्ली और कनॉट प्लेस के आसपास के प्रमुख रास्तों पर ट्रैफिक डायवर्जन हो सकता है. शंकर रोड-वंदे मातरम टी-पॉइंट, धौला कुआं फ्लाईओवर, झंडेवालान, पंचकुइयां, मंडी हाउस, डॉ. दिनेश नंदिनी डालमिया चौक, राम चरण अग्रवाल चौक, मिंटो रोड-डीडीयू मार्ग, गुरु नानक चौक और चेम्सफोर्ड रोड-आउटर सर्कल कनॉट प्लेस टी-पॉइंट, जैसे स्थानों पर रविवार को ट्रैफिक डायवर्ट हो सकता है.
CJP संस्थापक अभिजीत दिपके और पार्टी लीडर्स सौरव दास और आशुतोष रांका को शनिवार को हिरासत में लिया गया था. वहीं, शनिवार को दिल्ली में पाबंदियों, मेट्रो और ट्रेनों की आवाजाही रोकने के साथ ही लोगों को हिरासत में लेने के आरोपों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में रविवार को सुनवाई होने वाली है. इन मुद्दों पर दाखिल अवमानना याचिका पर विशेष पीठ सुनवाई करेगी.
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दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन के मद्देनजर लोगों को ट्रैफिक एडवाइजरी देखकर घर से निकलने की सलाह दी है. ट्रैफिक पुलिस ने लोगों को गैर-जरूरी यात्रा से बचने की भी सलाह दी है.
रविवार को कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट से पहले पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं. जगह-जगह पुलिस ने बैरिकेडिंग की है. जंतर-मंतर और उसके आसपास के इलाकों में भी भारी पुलिसबल की तैनाती है.