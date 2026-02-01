scorecardresearch
 
'गर्ल्स हॉस्टल' से लेकर 'SHE Marts' तक ये 4 फायदे... जानें बजट के पिटारे से महिलाओं को क्या मिला?

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2026-27 में महिलाओं के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं की घोषणा की है. इसमें लखपति दीदी योजना का SHE Marts से विस्तार, STEM जिलों में गर्ल्स हॉस्टल का निर्माण, और महिलाओं के लिए इनोवेटिव फाइनेंसिंग टूल्स जैसे She-Mark बैज शामिल हैं.

बजट 2026 में महिलाओं के लिए खुशखबरी! (Image by: Vani Gupta))
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस साल के बजट में महिलाओं के लिए कुछ खास सौगात दी है. बजट 2026-27 में लखपति दीदी योजना का विस्तार SHE Marts से जोड़कर किया गया है, साथ ही STEM जिलों में पढ़ाई के लिए गर्ल्स हॉस्टल का तोहफा मिला है. आइए समझते हैं कि इस बार के बजट में महिला वर्ग के लिए क्या खास है.

STEM इलाकों में 'गर्ल्स हॉस्टल' क्या है, फायदा किसे मिलेगा?

बजट में हायर एजुकेशन करने वाली लड़कियों के लिए गर्ल्स हॉस्टल का ऐलान किया गया है. ये हॉस्टल हर जिले में एक बनाए जाएंगे, खासकर जहां STEM (साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ) इंस्टीट्यूट्स हैं. Viability Gap Funding (VGF) या कैपिटल सपोर्ट से ये बनेंगे ताकि लड़कियों को लंबे स्टडी और लैब आवर्स में सुरक्षित रहने की जगह मिले. इस योजना के लागू होने के बाद ग्रामीण इलाकों या छोटे शहरों के पेरेंट्स को अपनी बेटियों को बाहर पढ़ाई के लिए भेजना आसान होगा.

क्या हैं SHE Marts, बजट के बाद जिन पर हो रही चर्चा?

बता दें कि अभी देश के दूरदराज इलाकों में महिलाएं 'सेल्फ हेल्प ग्रुप' (SHG) से जुड़कर अपने उत्पादों को मार्केट तक पहुंचाती हैं. सरकार ने इस बजट में ऐलान किया है कि इन महिलाओं को अपना सामान बेचने के लिए एक अलग प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया जाएगा. इसके लिए सरकार 'SHE Marts' (Self-Help Entrepreneur Marts) खोलने जा रही है. ये क्लस्टर लेवल फेडरेशन्स में कम्युनिटी-ओन्ड रिटेल आउटलेट्स होंगे. एक तरह से ये लखपति दीदी योजना का ही एक विस्तार माना जा रहा है, जहां महिलाओं को क्रेडिट-लेड लाइवलीहुड से आगे बढ़ाकर एंटरप्राइज ओनर बनाया जाएगा.

महिलाओं के लिए इनोवेटिव फाइनेंसिंग और 'She-Mark'

सरकार ने लखपति दीदी योजना में महिलाओं को और सपोर्ट देने की बात की है. बजट में SHE Marts के जरिए इनहैंस्ड और इनोवेटिव फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट्स का ऐलान है, ताकि महिलाएं एंटरप्राइज ओनर बन सकें. साथ ही, 'She-Mark' बैज लॉन्च किया गया है, जो महिलाओं के लिए फाइनेंसिंग और ग्रोथ-ओरिएंटेड इंस्ट्रूमेंट्स का एक्सेस टूल बनेगा. SHG से जुड़ी महिलाओं को क्रेडिट-लिंक्ड प्रोडक्ट्स और नए फाइनेंशियल टूल्स मिलेंगे.

केयरगिवर्स के जॉब बढ़ेंगे तो भी मिलेगा महिलाओं को फायदा

इस बार बजट में कैंसर के इलाज को ध्यान में रखते हुए सरकार ने 17 नई दवाओं पर बेसिक कस्टम ड्यूटी एग्जेम्प्ट (नील) कर दी है. इससे इलाज का खर्च घटेगा. यही नहीं, सरकार 1.5 लाख मल्टी-स्किल्ड केयरगिवर्स को ट्रेनिंग देने की तैयारी में है. NSQF-अलाइंड प्रोग्राम्स से ये ट्रेनिंग होगी, जहां केयर स्किल्स के साथ वेलनेस, योगा और मेडिकल डिवाइसेस की ट्रेनिंग मिलेगी. कहा जा रहा है कि चूंकि इस फील्ड में ज्यादातर महिलाएं काम करती हैं, इसलिए इस योजना में भी महिलाओं को स्किल्ड नौकरी के नए मौके मिलेंगे.

---- समाप्त ----
