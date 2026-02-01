scorecardresearch
 
Budget 2026 Live Streaming: निर्मला सीतारमण आज 11 बजे पेश करेंगी बजट, वित्तमंत्री का भाषण यहां देखें लाइव

Union Budget 2026: 1 फरवरी को सुबह 11 बजे केंद्रीय बजट 2026 पेश किया जाएगा. इस बार बजट कई मायनों में खास रहने वाला है. वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में लगातार 9वीं बार बजट पेश करेंगी. यह पहला मौका होगा जब केंद्रीय बजट रविवार को पेश किया जाएगा.बता दें कि मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का यह दूसरा पूर्ण बजट है. आइए जानते हैं घर बैठे कैसे और कहां देख सकते हैं बजट भाषण लाइव.

Budget 2026 Live Streaming in Hindi (Photo- ITG)

Budget 2026, Nirmala Sitharaman Speech Live Streaming: वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण आज (रविवार) 01 फरवरी को संसद में  देश का आर्थिक लेखा-जोखा यानी केंद्रीय बजट (Union Budget) पेश करेंगी. यह न सिर्फ मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का दूसरा पूर्ण बजट है, बल्कि निर्मला सीतारमण के नाम लगातार 9वां बजट पेश करने का रिकॉर्ड भी दर्ज हो रहा है.

Budget Timing: बजट किस समय पेश होगा?
संसद में वित्तमंत्री का बजट भाषण सुबह 11 बजे से शुरू होगा. यह बजट आने वाले वित्तीय वर्ष में सरकार की आर्थिक नीतियों की दिशा तय करेगा. बजट से देश भर में विभिन्न सेक्टरों को बड़ी उम्मीदें हैं. ऐसे में वित्तमंत्री के बजट भाषण पर सबकी निगाहें टिकी हैं. ऐसे में आप आजतक लाइव टीवी पर बजट की लाइव कवरेज देख सकते हैं.


 

Where and where to watch Budget Live: बजट भाषण कहां देख सकेंगे लाइव?

अगर आप भी वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण का बजट भाषण (Budget Speech) घर बैठे लाइव देखना और सुनना चाहते हैं, तो हम आपको बता रहे हैं कि लाइव स्ट्रीमिंग कैसे और कहां देख सकते हैं.

बजट भाषण आजतक के यूट्यूब चैनल पर भी लाइव देखा जा सकता है. इसके अलावा, आजतक के Live TV पर भी बजट प्रोग्राम देख सकते हैं. वहीं, आजतक की वेबसाइट aajtak.in पर तमाम सेक्टरों की बजट से संबंधित अलग-अलग खबरें पढ़ी जा सकती हैं. 

बजट 2026 का सीधा प्रसारण संसद के आधिकारिक चैनल Sansad TV और राष्ट्रीय टीवी चैनल दूरदर्शन पर भी किया जाएगा. वहीं, बजट की लाइव कवरेज दूरदर्शन के अलावा भारत सरकार के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी उपलब्ध होगी.

इतिहास में पहली बार रविवार को बजट
भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है जब केंद्रीय बजट रविवार को पेश किया जाएगा. बता दें कि हर साल 1 फरवरी को ही केंद्रीय बजट पेश किया जाता है.

