PM मोदी से मिले बीजेपी के नए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन, प्रधानमंत्री ने कहा- नई जिम्मेदारियों के लिए बधाई

बीजेपी ने बिहार सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे नितिन नबीन को 14 दिसंबर को बीजेपी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया था. नितिन नबीन बिहार में बांकीपुर से पांच बार के विधायक रह चुके हैं.

पीएम मोदी से मिले नितिन नबीन (Photo: Social Media)

भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की. इस दौरान पीएम मोदी ने नितिन नबीन को उनकी नई जिम्मेदारी के लिए बधाई दी. साथ ही जमीनी स्तर पर पार्टी को मजबूत करने के उनके प्रयासों के लिए शुभकामनाएं भी दीं.

पीएम मोदी ने कहा कि उनका संगठनात्मक और प्रशासनिक अनुभव बीजेपी के लिए एक बड़ी पूंजी साबित होगा, क्योंकि हम सब मिलकर लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए काम करेंगे.

पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट कर कहा कि बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन से मुलाकात की. उनकी नई जिम्मेदारी के लिए बधाई और जमीनी स्तर पर पार्टी को मजबूत करने के प्रयासों के लिए शुभकामना देता हूं. मुझे विश्वास है कि उनका संगठनात्मक और प्रशासनिक अनुभव हमारी पार्टी के लिए बहुमूल्य साबित होगा क्योंकि हम सभी मिलकर जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए काम करेंगे.

बता दें कि इससे पहले नितिन नबीन ने पार्टी के राष्ट्रीय महासचिवों के साथ अपनी पहली आधिकारिक बैठक भी की. इस दौरान पार्टी को और मजबूत करने की योजनाओं सहित कई मुद्दों पर चर्चा की गई. इस दौरान मीटिंग में कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए.

