फिटनेस इंफ्लुएंसर का पीछा करते-करते हरियाणा से बेंगलुरु पहुंचा युवक, महिला ने दर्ज कराई FIR

बेंगलुरु की एक महिला फिटनेस और न्यूट्रिशन इंफ्लुएंसर ने इंस्टाग्राम पर संपर्क में आए युवक पर स्टॉकिंग और यौन उत्पीड़न का गंभीर आरोप लगाया है. पीड़िता के मुताबिक आरोपी लगातार आपत्तिजनक संदेश भेजता रहा और बाद में बेंगलुरु आकर उसका पीछा भी किया. पुलिस ने FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

कर्नाटक पुलिस में महिला ने FIR दर्ज कराई है. (File: Representative Image)
बेंगलुरु में सोशल मीडिया से जुड़ा एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां एक महिला फिटनेस और न्यूट्रिशन इंफ्लुएंसर ने इंस्टाग्राम पर संपर्क में आए युवक पर स्टॉकिंग, यौन उत्पीड़न और मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया है. पीड़िता मनीषा कुमारी ने इस संबंध में पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है, जिसके आधार पर FIR दर्ज की गई है.

एफआईआर के मुताबिक, मनीषा कुमारी हरियाणा की स्थायी निवासी हैं और पिछले करीब 15 वर्षों से बेंगलुरु में रहकर फ्रीलांस के तौर पर काम कर रही हैं. मार्च 2025 से आरोपी सुधीर कुमार कथित तौर पर उनका पीछा कर रहा था.

10 मई 2025 को आरोपी हरियाणा के रेवाड़ी जिले के डूंगरवास स्थित उनके पारिवारिक घर पहुंच गया और वहां गलत व्यवहार करने लगा. पीड़िता ने उसी समय उसे साफ तौर पर चेतावनी दी कि वह भविष्य में न तो उसे और न ही उसके परिवार को परेशान करे.

व्हाट्सऐप पर भेजे अपमानजनक और धमकी भरे मैसेज

शिकायत में कहा गया है कि इसी दिन दोपहर करीब 2 बजे सुधीर कुमार ने व्हाट्सऐप पर कई अपमानजनक और धमकी भरे संदेश भेजे, जिनमें महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाली भाषा का इस्तेमाल किया गया. आरोपी ने यह भी कहा कि वह बेंगलुरु आएगा.

एफआईआर के अनुसार, 24 अक्टूबर 2025 से 20 दिसंबर 2025 के बीच आरोपी ने इंस्टाग्राम अकाउंट से पीड़िता के अकाउंट पर अश्लील और यौन उत्तेजक संदेश भेजे. पीड़िता द्वारा अकाउंट ब्लॉक करने के बाद भी आरोपी ने अलग-अलग अकाउंट्स से संदेश भेजना जारी रखा और यौन उत्पीड़न करता रहा.

लड़की का पीछा करते-करते बैंगलुरु पहुंचा शख्स

इतना ही नहीं, 12 जनवरी 2026 को आरोपी बेंगलुरु के बनशंकरी तृतीय चरण स्थित एनएच2 जिम के पास पहुंच गया और वहां पीड़िता के जिम सहयोगियों से उसके बारे में पूछताछ करने लगा. इस घटना के बाद पीड़िता को गंभीर मानसिक तनाव का सामना करना पड़ा.

पीड़िता ने पुलिस से आरोपी के खिलाफ स्टॉकिंग, यौन उत्पीड़न और मानसिक प्रताड़ना के आरोपों में सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपी की गतिविधियों की छानबीन की जा रही है.

