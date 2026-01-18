Aaj ka Rashifal 19 जनवरी 2026: वृषभ राशि वालों के आर्थिक मामलों में सुधार होगा, जानें क्या कहती है आपकी राशि

मेष राशि: सहयोग से संवरेंगे काम
आज मेष राशि वालों को समकक्षों और वरिष्ठों का पूरा सहयोग मिलेगा. प्रशासनिक और पैतृक मामलों में सफलता के संकेत हैं. कार्यक्षेत्र में आपकी स्पष्टता और नेतृत्व क्षमता पहचान बनाएगी. परिवार में संतुलन बना रहेगा.
लकी नंबर: 1, 2, 3, 9
लकी रंग: चेरी रेड
आज का उपाय: शिवलिंग पर जल चढ़ाकर “ॐ सों सोमाय नमः” का जाप करें.
वृषभ राशि: भाग्य देगा पूरा साथ
वृषभ राशि के लिए आज का दिन सौभाग्यशाली है. मित्रों और सहकर्मियों का साथ मिलेगा. आर्थिक मामलों में सुधार और यात्रा के योग बन रहे हैं. धर्म और अध्यात्म की ओर झुकाव बढ़ेगा.
लकी नंबर: 2, 3, 6
लकी रंग: सिल्वर
आज का उपाय: शिव पूजा के साथ जरूरतमंद को दान दें.
मिथुन राशि: सतर्कता ही सुरक्षा
मिथुन राशि वालों के लिए दिन थोड़ा संवेदनशील है. लेनदेन में जल्दबाजी न करें. विरोधियों और धोखेबाजों से सावधान रहें. संयम और नीति से काम करने पर स्थिति संभलेगी.
लकी नंबर: 1, 2, 3, 5, 8
लकी रंग: एक्वा
आज का उपाय: शिव मंत्र जाप के साथ पीड़ितों की सहायता करें.
कर्क राशि: रिश्तों में मजबूती
कर्क राशि के जातकों के लिए आज टीमवर्क और साझेदारी से लाभ होगा. दांपत्य जीवन में मधुरता आएगी. मित्रों का सहयोग मिलेगा और कार्यक्षेत्र में प्रदर्शन बेहतर रहेगा.
लकी नंबर: 1, 2, 3
लकी रंग: श्वेत
आज का उपाय: शिव पूजन करें और सहयोग की भावना बढ़ाएं.
सिंह राशि: धैर्य से मिलेगी सफलता
सिंह राशि वालों को आज मेहनत के बावजूद धैर्य रखना होगा. कारोबारी मामलों में मिश्रित परिणाम मिल सकते हैं. स्वास्थ्य और लेनदेन में सावधानी जरूरी है.
लकी नंबर: 1, 2, 3
लकी रंग: गेरुआ
आज का उपाय: शिव पूजा करें और नियमों का पालन करें.
कन्या राशि: खुशी और आत्मविश्वास
कन्या राशि के लिए दिन सकारात्मक है. मित्रों के साथ अच्छा समय बीतेगा. पढ़ाई, करियर और निजी जीवन में संतुलन रहेगा. यात्रा और मनोरंजन के योग हैं.
लकी नंबर: 1, 2, 3, 5, 8
लकी रंग: मूनस्टोन
आज का उपाय: शिव वंदना के साथ आज्ञाकारिता रखें.
तुला राशि: घर-परिवार में सुख
तुला राशि वालों के लिए घरेलू मामलों में प्रगति होगी. प्रेम और स्नेह से रिश्ते मजबूत होंगे. सुविधाओं पर ध्यान रहेगा और प्रस्तावों को समर्थन मिलेगा.
लकी नंबर: 2, 3, 6
लकी रंग: आसमानी
आज का उपाय: शिव पूजन करें और जल्दबाजी से बचें.
वृश्चिक राशि: साहस से बढ़ेगा मान
वृश्चिक राशि के जातक सामाजिक और पेशेवर दोनों स्तर पर प्रभावी रहेंगे. भाई-बहनों का सहयोग मिलेगा. संचार और व्यापार से जुड़े कार्य सफल होंगे.
लकी नंबर: 1, 2, 3, 9
लकी रंग: मरून
आज का उपाय: शिव अभिषेक करें और सक्रिय रहें.
धनु राशि: धन-समृद्धि में वृद्धि
धनु राशि वालों के लिए आज धन और परिवार से जुड़े मामलों में सफलता मिलेगी. मेहमानों का आगमन और उत्सव का माहौल बन सकता है. धार्मिक कार्यों में रुचि रहेगी.
लकी नंबर: 1, 2, 3
लकी रंग: भगवा
आज का उपाय: शिव पूजा करें और वचन निभाएं.
मकर राशि: नई शुरुआत का समय
मकर राशि वालों के लिए आज का दिन उन्नति और नवाचार से जुड़ा है. मान-सम्मान बढ़ेगा. लंबे समय की योजनाएं आगे बढ़ेंगी और इच्छित वस्तु की प्राप्ति हो सकती है.
लकी नंबर: 2, 5, 8
लकी रंग: मड कलर
आज का उपाय: शिव आराधना करें और रचनात्मक कार्य करें.
कुंभ राशि: खर्च पर नियंत्रण जरूरी
कुंभ राशि वालों को आज खर्च और निवेश में सावधानी रखनी होगी. वैदेशिक मामलों में लाभ के संकेत हैं. रिश्तेदारों का सहयोग मिलेगा.
लकी नंबर: 2, 3, 8
लकी रंग: आसमानी
आज का उपाय: शिव पूजा करें और सतर्कता बढ़ाएं.
मीन राशि: लक्ष्य होंगे पूरे
मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन प्रगति देने वाला है. करियर और व्यापार में अच्छे निर्णय लेंगे. आर्थिक लाभ और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी.
लकी नंबर: 1, 2, 3
लकी रंग: सिंदूरी
आज का उपाय: शिव भक्ति करें और सात्विकता अपनाएं.