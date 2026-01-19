scorecardresearch
 
Career Rashifal 19 January 2026 (करियर राशिफल): वृश्चिक राशि में व्यवसायिक यात्रा के योग बन सकते हैं, जानें अपनी राशि का हाल

Aaj ka Career Rashifal 19 January 2026 (करियर राशिफल): वृश्चिक राशि के लिए वाणिज्यिक मामले पक्ष में रहेंगे. सहकारी कार्यों पर जोर रहेगा. व्यापारियों और पेशेवरों से तालमेल बढ़ेगा. कार्य प्रबंधन मजबूत होगा. व्यवसायिक यात्रा के योग बन सकते हैं.

मेष राशि

मेष राशि के जातक वाणिज्यिक लक्ष्यों को पूरा करेंगे. योग्यता का प्रदर्शन उम्मीद के अनुरूप रहेगा. करियर और कारोबार के मामलों में सक्रियता बढ़ेगी. उद्योग और पेशेवर गतिविधियों से जुड़ाव रहेगा. संतुलन बनाए रखने से कार्यों में गति आएगी.

वृष राशि

वृष राशि वाले सूझबूझ से काम लेंगे. पेशेवर लाभ और विस्तार पर जोर रहेगा. प्रबंधन से जुड़े मामले तेजी पकड़ेंगे. व्यापार और व्यवसाय बेहतर स्थिति में रहेंगे. सभी को साथ लेकर चलने की कोशिश सफल रहेगी.

मिथुन राशि

मिथुन राशि के जातक पेशेवर उम्मीदों पर खरे उतर सकते हैं. कार्य और व्यापार में दबाव बना रह सकता है. अपनों के सहयोग से कारोबार आगे बढ़ेगा. निरंतरता बनाए रखना जरूरी होगा. करियर में अतिरिक्त सावधानी बरतें.

कर्क राशि

कर्क राशि के लिए करियर और कारोबार में पद और प्रभाव बढ़ेगा. उद्यमिता का भाव मजबूत होगा. नियमों का सम्मान बनाए रखेंगे. साझेदारी और अनुबंधों से जुड़े मामलों में सक्रियता आएगी. साझा लाभ बेहतर बनेंगे.

सिंह राशि

सिंह राशि को करियर और कारोबार में सतर्कता रखनी होगी. वरिष्ठों की बातों को ध्यान से सुनें. साथियों का समर्थन मिलेगा. सेवाक्षेत्र और कला-कौशल से जुड़े लोगों को लाभ मिल सकता है. विरोधियों से सावधान रहें.

कन्या राशि

कन्या राशि के जातक कामकाज में स्पष्टता बनाए रखेंगे. जरूरी कार्यों को तेजी से पूरा करेंगे. लक्ष्य समय पर पूरे होने के संकेत हैं. कला और कौशल के बल पर अच्छे परिणाम मिल सकते हैं. कार्यक्षेत्र में प्रभाव बना रहेगा.

तुला राशि

तुला राशि के लोग करियर और कारोबार में उम्मीदों पर खरे उतरेंगे. सूझबूझ और सामंजस्य से आगे बढ़ेंगे. जल्दबाजी से बचना फायदेमंद रहेगा. कार्यक्षेत्र में प्रभावशाली स्थिति बनी रहेगी. संकल्प पूरे होंगे.

वृश्चिक राशि

वृश्चिक राशि के लिए वाणिज्यिक मामले पक्ष में रहेंगे. सहकारी कार्यों पर जोर रहेगा. व्यापारियों और पेशेवरों से तालमेल बढ़ेगा. कार्य प्रबंधन मजबूत होगा. व्यवसायिक यात्रा के योग बन सकते हैं.

धनु राशि

धनु राशि के जातकों के लिए विविध प्रयासों में उछाल रहेगा. पेशेवर क्षेत्र में इच्छित सफलता मिल सकती है. वाणिज्यिक मामलों को बल मिलेगा. संपर्कों का लाभ उठाएंगे. कामकाज सामान्य से बेहतर रहेगा.

मकर राशि

मकर राशि के लिए करियर और व्यापार में सक्रियता बनी रहेगी. उचित प्रस्ताव मिल सकते हैं. प्रदर्शन उम्मीद के अनुरूप रहेगा. सहयोग का माहौल बनेगा. कार्यों को तेजी से पूरा करेंगे और फोकस बनाए रखेंगे.

कुंभ राशि

कुंभ राशि के जातक कार्य और व्यापार में उतावलापन न दिखाएं. दिखावे और झूठ से दूरी रखें. परिणाम सामान्य रहेंगे. जरूरी कार्य समय पर पूरे होंगे. समकक्षों से मुलाकात और सामंजस्य बढ़ेगा.

मीन राशि

मीन राशि वालों की लोकप्रियता बढ़त पर रहेगी. पेशेवर संबंधों से लाभ मिलेगा. प्रतिभा निखरेगी और प्रदर्शन के बल पर पहचान बनेगी. करियर में उचित परिणाम मिलेंगे. व्यवसायिक गतिविधियों में गति आएगी.

---- समाप्त ----
