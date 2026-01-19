scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Aaj ka Love Rashifal 19 January 2026: कुंभ राशि वाले जिद और अहंकार से बचें, जानें अन्य राशियों का हाल

Aaj ka Love Rashifal 19 January 2026 (लव राशिफल): कुंभ राशि के जातक अपनों के लिए त्याग भाव रखेंगे. परिवार में सुख और आनंद रहेगा. विनम्रता और विवेक से रिश्तों में नई ऊर्जा आएगी. जिद और अहंकार से बचना जरूरी होगा.

Advertisement
X
love horoscope
love horoscope

मेष राशि: संवाद से रिश्तों में मजबूती
मेष राशि के जातक भावनात्मक विषयों में प्रभाव बनाए रखेंगे. संतुलित व्यवहार से रिश्तों में समन्वय रहेगा. निजता का सम्मान करेंगे और अपनों की खुशियों का ख्याल रखेंगे. बातचीत असरदार रहेगी और मित्रों का सहयोग मिलेगा. पुराने मतभेद सुलझाने का यह अच्छा समय है.

वृष राशि: प्रेम और विश्वास को मिलेगी ताकत
वृष राशि वालों का भावनात्मक पक्ष मजबूत रहेगा. घर का माहौल सकारात्मक बना रहेगा. प्रेम संबंधों में भरोसा और आस्था बढ़ेगी. आत्मविश्वास से अपनी बात रख पाएंगे. रिश्तों में स्थिरता आएगी और प्रियजनों की खुशी प्राथमिकता रहेगी.

मिथुन राशि: धैर्य से संभलेंगे रिश्ते
मिथुन राशि के जातक मन की बात कहने में थोड़ा संकोच कर सकते हैं. जल्दबाजी में प्रतिक्रिया देने से बचें. परिवार का वातावरण सुखद रहेगा. अपनों की सलाह से आगे बढ़ेंगे. प्रिय से अपेक्षाएं सीमित रखें तो संबंध बेहतर होंगे.

सम्बंधित ख़बरें

Weekly Rashifal January 2026
कुंभ राशि वालों को धन लाभ, जानें आपके लिए कैसा है जनवरी का नया सप्ताह
कर्क राशि वालों का लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित रहेगा, जानें क्या कहती है आपकी राशि
वृषभ राशि वालों के आर्थिक मामलों में सुधार होगा, जानें क्या कहती है आपकी राशि
Surya Chandrama Yuti 2026
शनि की राशि में सूर्य-चंद्रमा की युति, इन 4 राशियों में बना धन योग
ketu nakshatra parivartan 2026
केतु बदल रहा चाल, 25 जनवरी के बाद इन 3 राशियों का हो सकता है बुरा हाल

कर्क राशि: परिवार और प्रेम दोनों मजबूत
कर्क राशि वाले परिवार को समय देंगे. दांपत्य और प्रेम संबंधों में गति आएगी. जिम्मेदारियों को अच्छी तरह निभाएंगे. मित्रों और प्रियजनों के साथ मधुर पल बिताएंगे. भावनात्मक रूप से खुद को मजबूत महसूस करेंगे.

Advertisement

सिंह राशि: बड़प्पन से बनेगा संतुलन
सिंह राशि के जातक सहजता से अपनी बात रखेंगे. मित्रों से मुलाकात होगी और वादे पूरे करेंगे. रिश्तों में गरिमा और विश्वास बना रहेगा. बाहरी लोगों की बातों में न आकर परिवार में सामंजस्य बनाए रखें.

कन्या राशि: भरोसे और अपनापन बढ़ेगा
कन्या राशि वालों के प्रेम संबंधों में विश्वास बढ़ेगा. भेंट-मुलाकातें बढ़ेंगी और प्रियजनों को समय देंगे. आत्मविश्वास के साथ अपनी भावनाएं व्यक्त करेंगे. मित्रों का साथ मिलेगा और रिश्ते और मजबूत होंगे.

तुला राशि: विनम्रता से रिश्तों में सुधार
तुला राशि के लिए पारिवारिक और व्यक्तिगत रिश्ते मजबूत होंगे. मेल-मुलाकात बढ़ेगी. भावुकता पर नियंत्रण रखकर संवाद करें. महत्वपूर्ण बातें साझा होंगी, जिससे रिश्तों में सुधार और नजदीकी आएगी.

वृश्चिक राशि: प्रभावशाली संवाद और शुभ संकेत
वृश्चिक राशि वालों को प्रियजनों से मिलने के अवसर मिलेंगे. बात प्रभावशाली ढंग से रख पाएंगे. घर-परिवार में सुख बढ़ेगा. शुभ सूचना मिल सकती है. संबंधों में तालमेल और सहयोग बना रहेगा.

धनु राशि: परिवार से भावनात्मक जुड़ाव
धनु राशि के जातक रिश्तेदारों से मिलेंगे. पारिवारिक रिश्ते अनुकूल रहेंगे. वाणी और व्यवहार से सभी प्रभावित होंगे. परंपराओं को निभाते हुए अपनों के साथ सामंजस्य बनाए रखेंगे.

मकर राशि: सकारात्मकता और साथ का भरोसा
मकर राशि वाले सभी के साथ सकारात्मक व्यवहार रखेंगे. अपनों के लिए समय निकालेंगे. परिवार के साथ घूमने-फिरने के योग हैं. मन प्रसन्न रहेगा और करीबी रिश्तों में सुखद पल साझा होंगे.

Advertisement

कुंभ राशि: त्याग और विनम्रता से रिश्ते संवरेंगे
कुंभ राशि के जातक अपनों के लिए त्याग भाव रखेंगे. परिवार में सुख और आनंद रहेगा. विनम्रता और विवेक से रिश्तों में नई ऊर्जा आएगी. जिद और अहंकार से बचना जरूरी होगा.

मीन राशि: प्रेम और स्नेह से बढ़ेगा अपनापन
मीन राशि वालों के निजी रिश्ते प्रेम और स्नेह से मजबूत होंगे. मित्रों के साथ भावनात्मक संवाद बढ़ेगा. घूमने-फिरने के अवसर मिलेंगे. परिवार में बड़प्पन दिखाएंगे और परिजनों का सहयोग मिलेगा.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement