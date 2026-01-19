scorecardresearch
 
दिवाली की रात खौफ का सफर... इंस्टाग्राम पर छलका बेंगलुरु महिला का दर्द, बयान दर्ज होने के बाद भी कैब ड्राइवर अब तक फरार

Bengaluru News: बेंगलुरु की एक महिला ने एक कैब ड्राइवर पर यौन उत्पीड़न की कोशिश का आरोप लगाया है. FIR और कोर्ट में बयान के बावजूद पुलिस कार्रवाई न होने पर पीड़िता ने सोशल मीडिया के माध्यम से न्याय की गुहार लगाई है.

नशे में था कैब ड्राइवर, पीछा भी किया. (Photo: Grok)
दिवाली की रात जब पूरा शहर उत्सव मना रहा था, तब बेंगलुरु की एक महिला अपनी जिंदगी के सबसे भयानक अनुभव से गुजर रही थी. एक कैब ड्राइवर ने 'तकनीकी खराबी' का बहाना बनाकर न सिर्फ गाड़ी रोकी, बल्कि पिछली सीट पर आकर पीड़िता के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की.

बेंगलुरु की महिला का आरोप है कि 21 अक्टूबर 2025 को दीवाली की रात जब वह घर लौट रही थी, तो एक कैब ड्राइवर ने उसके साथ यौन उत्पीड़न करने की कोशिश की. 

पीड़िता के बयान के अनुसार, कैब ड्राइवर ने अचानक गाड़ी रोक दी, यह कहते हुए कि कोई टेक्निकल दिक्कत आ गई है और फिर पिछली सीट पर आकर उसके साथ हमला करने की कोशिश की. 

उसने बताया कि ड्राइवर नशे में लग रहा था और उसका यौन शोषण करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह उसे धक्का देकर भागने में कामयाब रही और मदद के लिए चिल्लाते हुए सड़क पर आ गई.

ड्राइवर ने थोड़ी देर तक उसका पीछा किया, जिसके बाद एक दोपहिया वाहन चालक और एक महिला उसकी मदद के लिए आए और उसे घर छोड़ा.

पीड़िता ने बताया कि उसने अगले ही दिन शिकायत दर्ज कराई और 11 नवंबर को कोर्ट में अपना बयान रिकॉर्ड कराया, लेकिन उसके बाद से उसे अब तक पुलिस से कोई अपडेट नहीं मिला है.

पीड़िता ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में अपनी आपबीती बताई. उसने उस ट्रॉमा के बारे में भी बात की, जिसका वह अभी भी सामना कर रही है और दावा किया कि इस घटना के कारण उसे गंभीर तनाव, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं और कैब या ऑटो इस्तेमाल करने का डर सता रहा है.

