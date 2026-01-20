scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

वायरल अश्लील वीडियो पर सस्पेंड हुए कर्नाटक डीजीपी रामचंद्र राव, बेटी रान्या राव स्मगलिंग में हो चुकी है गिरफ्तार

सोशल मीडिया पर एक आपत्तिजनक वीडियो वायरल होने के बाद कर्नाटक के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी और सिविल राइट्स एन्फोर्समेंट के DGP रामचंद्र राव को सस्पेंड कर दिया गया है. हालांकि राव ने आरोपों को पूरी तरह झूठा और मनगढ़ंत बताते हुए वीडियो को फर्जी करार दिया है.

Advertisement
X
रामचंद्र राव का कथित अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है. (Photo- ITG)
रामचंद्र राव का कथित अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है. (Photo- ITG)

कर्नाटक के डीजीपी और वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी रामचंद्र राव को सस्पेंड कर दिया गया है. सोशल मीडिया पर उनके कथित आपत्तिजनक वीडियो वायरल होने के बाद यह कार्रवाई की गई है. रामचंद्र राव कर्नाटक में डीजीपी (सिविल राइट्स एन्फोर्समेंट) के पद पर तैनात थे.

कई वीडियो क्लिप सोमवार को सोशल मीडिया पर वायरल हुए, जिसमें कथित रूप से रामचंद्र राव को अलग-अलग महिलाओं के साथ अश्लील हरकत करते देखा गया था. वीडियो सामने आते ही प्रशासन और राजनीति में हड़कंप मच गया. मामले की गंभीरता को देखते हुए राज्य सरकार ने तुरंत राव को निलंबित करने का फैसला लिया. 

यह भी पढ़ें: कर्नाटक: चैंबर में महिला संग आपत्तिजनक हालत में DGP का वीडियो वायरल, IPS बोले- फर्जी है

सम्बंधित ख़बरें

बेंगलुरु से ज्यूरिख के लिए कल रवाना होंगे डीके शिवकुमार (Photo: PTI)
'वक्त हर सवाल का जवाब देता है...', सत्ता के सवाल पर बोले डीके शिवकुमार, कल दावोस के लिए होंगे रवाना
सीएम ने मामले की ब्रीफिंग ली है.
चैंबर में महिला संग आपत्तिजनक हालत में DGP का वीडियो वायरल, IPS बोले- फर्जी है
कैब में बैठी महिला यात्री के सामने ड्राइवर की गंदी हरकत. (फोटो साभार: ग्रॉक)
इंस्टाग्राम पर छलका बेंगलुरु की महिला का दर्द, कैब ड्राइवर अब तक फरार
बेंगलुरु: सड़क पर मामूली बहस, शख्स ने चाकू लहराकर फैलाया खौफ
R Ashok
कर्नाटक: 'असम चुनाव में इस्तेमाल हो रहा पैसा', बीजेपी ने आबकारी विभाग पर लगाए 2500 करोड़ की रिश्वत के आरोप

हालांकि, रामचंद्र राव ने सभी आरोपों को साफ तौर पर खारिज किया है. उन्होंने कहा कि ये वीडियो पूरी तरह फर्जी और झूठे हैं.

वायरल वीडियो के बाद गृह मंत्री से मिलने पहुंचे थे अधिकारी

कर्नाटक के गृह मंत्री जी. परमेश्वर के घर के बाहर मीडिया से बात करते हुए राव ने कहा, "मैं पूरी तरह हैरान हूं. ये वीडियो मनगढ़ंत हैं. मेरा इनसे कोई लेना-देना नहीं है." उन्होंने यह भी कहा कि आज के समय में किसी का भी फर्जी वीडियो बनाया जा सकता है और यह उनकी छवि खराब करने की साजिश हो सकती है.

Advertisement

वीडियो आठ साल पुराना!

रिपोर्ट्स के मुताबिक, जब उनसे पूछा गया कि क्या ये वीडियो पुराने हो सकते हैं, तो 1993 बैच के आईपीएस अधिकारी रामचंद्र राव ने कहा कि अगर पुराने की बात करें तो करीब आठ साल पहले, जब वे बेलगावी में पोस्टेड थे लेकिन उन्होंने फिर दोहराया कि वीडियो से उनका कोई संबंध नहीं है.

वीडियो वायरल होने के बाद राव ने कर्नाटक के गृह मंत्री से मिलने की कोशिश की, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई. सरकार ने संकेत दिए हैं कि पूरे मामले की जांच कराई जाएगी और आगे की कार्रवाई जांच रिपोर्ट के आधार पर होगी.

कर्नाटक सीएम ने जांच के आदेश दिए

विवाद को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने सख्त कार्रवाई का भरोसा दिलाया है. उन्होंने कहा, "हम इस मामले की जांच कराएंगे. मुझे इसकी जानकारी आज सुबह मिली. वह चाहे किसी भी पद पर क्यों न हो, कानून से ऊपर कोई नहीं है. हम जांच करेंगे और उसके बाद आगे की कार्रवाई करेंगे."

यह भी पढ़ें: कर्नाटक: 'असम चुनाव में इस्तेमाल हो रहा पैसा', बीजेपी ने आबकारी विभाग पर लगाए 2500 करोड़ की रिश्वत के आरोप

रान्या राव के पिता हैं रामचंद्र राव

आईपीएस रामचंद्र राव वो ही अधिकारी हैं जिनकी बेटी और एक्ट्रेस रान्या राव कर्नाटक के सबसे बड़े गोल्ड स्मगलिंग केस में गिरफ्तारी हुई थी. मार्च 2025 में जब वह दुबई की यात्रा से लौट रही थी तब उसे गिरफ्तार किया गया था और उसके पास से 14.8 किलो सोने की छड़ें बरामद की गईं, जिनकी कीमत करीब 12.56 करोड़ रुपये बताई गई थी. गिरफ्तारी के बाद जब एजेंसियों ने बेंगलुरु के लवेल रोड स्थित उनके आवास पर छापेमारी की, तो वहां से भी बड़ी मात्रा में संपत्ति मिली.

Advertisement

अधिकारियों ने रान्या राव के घर से करीब 2.06 करोड़ रुपये के सोने-जेवरात और 2.67 करोड़ रुपये नकद जब्त किए. मामले ने उस समय और तूल पकड़ लिया, जब इसमें रान्या राव के सौतेले पिता और वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी रामचंद्र राव के कथित संबंधों को लेकर सवाल उठने लगे तो राज्य सरकार ने उन्हें छुट्टी पर भेज दिया था. हालांकि इसके पांच महीने बाद सरकार ने उनकी नौकरी बहाल कर दी थी.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    Advertisement