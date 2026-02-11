scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

बेलडांगा हिंसा पर 'सुप्रीम' सुनवाई, NIA को अदालत ने दिया ये निर्देश

प्रवासी मजदूर अलाउद्दीन शेख की मौत के बाद 16 जनवरी को पश्चिम बंगाल के बेलडांगा में हिंसा भड़क उठी थी. गुस्साए लोगों ने दावा किया कि बांग्लाभाषी होने के कारण अलाउद्दीन को बांग्लादेशी समझकर हत्या की गई.

Advertisement
X
सुप्रीम कोर्ट (File Photo)
सुप्रीम कोर्ट (File Photo)

पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद जिले के बेलडांगा कस्बे में हुई हिंसा की NIA जांच के खिलाफ दाखिल पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने वापस कलकत्ता हाई कोर्ट भेज दिया है. उच्चतम न्यायालय ने सुनवाई से इनकार करते हुए कहा कि राज्य सरकार के सवालों पर हाई कोर्ट फिर से विचार करे.

सुप्रीम कोर्ट ने NIA से कहा कि वो अपनी जांच रिपोर्ट कलकत्ता हाई कोर्ट में सीलबंद कर दाखिल करे. अदालत ने निर्देश दिया है कि पश्चिम बंगाल की अर्जी पर हाई कोर्ट चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली खंडपीठ सुनवाई करेगी. उनके सामने ही पिछली अर्जी पर सुनवाई लंबित है.

केंद्र सरकार की तरफ से ASG एसवी राजू ने कहा कि बांग्लादेश के पास पोरस बॉर्डर (संवेदनशील इलाका) है, जहां हिंसा हुई. इस दौरान घातक हथियारों का इस्तेमाल किया गया. पूरी घटना की जांच NIA कर रही है. राज्य सरकार NIA को जांच के पेपर्स नहीं दे रही हैं. राज्य सरकार को अदालत आदेश दे कि वे कागजात मुहैया कराए.

सम्बंधित ख़बरें

humayun kabir babri masjid
कुरान की तिलावत, 1200 मौलवियों को न्योता... मुर्शिदाबाद में बाबरी जैसी मस्जिद का निर्माण
Murshidabad violence
मुर्शिदाबाद: मजदूर की मौत पर हिंसा मामले की जांच करेगी एनआईए , UAPA के तहत दर्ज किया केस
sc/st reservation supreme court report on action 2024 verdict
SC-ST आरक्षण से 'क्रीमी लेयर' को बाहर करने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब
sc himanta sarma shooting
कोर्ट में लड़े जाते हैं चुनाव... CJI की बात में वजन डाल रहे हैं चार चुनावी राज्यों के केस
सीजेआई ने मामले पर सख्त टिप्पणी की है.
पॉक्सो मामले में भाषा पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, इलाहाबाद HC आदेश पर लिया स्वत: संज्ञान

सुनवाई के दौरान जस्टिस जॉयमाल्य बागची ने कहा कि राज्य सरकार ने उस आदेश को चुनौती दी है जो NIA को जांच करने का विकल्प देता है. NIA का इस्तेमाल करने का सही होना हाई कोर्ट पर निर्भर करता है.

Advertisement

इस मामले में पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी की याचिका पर कलकत्ता हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि यदि केंद्र सरकार चाहे तो बेलडांगा हिंसा की जांच एनआईए को दी जा सकती है. इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मामले की जांच केंद्रीय एजेंसी एनआईए को सौंप दी थी.

बता दें कि झारखंड में मुर्शिदाबाद के प्रवासी मजदूर अलाउद्दीन शेख की मौत के बाद 16 जनवरी को बेलडांगा में हिंसा भड़क उठी थी. शव के पहुंचते ही लोगों ने सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया. गुस्साए लोगों ने दावा किया कि बांग्लाभाषी होने के कारण अलाउद्दीन को बांग्लादेशी समझकर हत्या की गई.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    Advertisement