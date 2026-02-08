गौरव गोगोई के पाकिस्तान कनेक्शन का दावा... हिमंता बिस्वा सरमा ने MHA से की जांच की सिफारिश

असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा है कि मामले को विस्तृत जांच के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) को भेजा जाएगा. प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम सरमा ने कहा कि अगर किसी सांसद का पाकिस्तान से संबंध सामने आता है तो यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और इसे सार्वजनिक रूप से उठाना जरूरी है.

सीएम सरमा के मुताबिक उन्हें जानकारी दी गई कि गौरव गोगोई एक प्रतिनिधिमंडल के साथ पाकिस्तान हाई कमीशन के दफ्तर गए थे, जहां उनकी मुलाकात उस समय के पाकिस्तान के उच्चायुक्त अब्दुल बासित से हुई थी. उन्होंने कहा कि उन्हें याद नहीं कि कोई अन्य नेता इस तरह प्रतिनिधिमंडल लेकर हाई कमीशन गया हो.

मुख्यमंत्री ने आगे दावा किया कि इस मुलाकात के कुछ समय बाद अब्दुल बासित भी असम आए थे. इसके बाद उन्होंने मामले की जांच शुरू करवाई. सरमा ने कहा कि जांच के दौरान उन्हें बताया गया कि गोगोई की पत्नी ने मार्च 2011 से मार्च 2012 के बीच पाकिस्तान से जुड़े एक संस्थान के साथ काम किया था. इसी अवधि में उनकी नजदीकी अली तौकीर शेख नाम के व्यक्ति से होने की जानकारी भी दी गई.

हिमंता सरमा ने कहा कि असम SIT ने अब इस मामले में विस्तृत जांच की है और कथित संबंधों के पहलुओं का अध्ययन किया है. इसके आधार पर राज्य सरकार ने फैसला किया है कि पूरे मामले को आगे की जांच के लिए गृह मंत्रालय को भेजा जाए.

हालांकि इन आरोपों को लेकर गोगोई या कांग्रेस की ओर से अभी विस्तृत प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है. फिलहाल यह मामला आरोप और जांच की प्रक्रिया के स्तर पर है और आधिकारिक निष्कर्ष आना बाकी है.

