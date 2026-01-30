scorecardresearch
 
इतिहास की किताबों से हटेगा 'बाघ हजारिका' का नाम? CM हिमंता ने दिए पाठ्यपुस्तकों में बदलाव आदेश

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने इतिहास की पाठ्यपुस्तकें फिर से लिखने का निर्देश दिया है. उन्होंने दावा किया कि सरायघाट युद्ध में बाघ हाजारिका की भूमिका गलत बताई गई है. यह फैसला राज्य में मुस्लिम समुदायों और इतिहास को लेकर चल रही राजनीतिक बहस के बीच आया है.

हिमंत सरमा बोले कि इतिहास में गलत तथ्य पढ़ाए जा रहे हैं.(Photo_ITG)

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने हाई स्कूल स्तर की इतिहास की पाठ्यपुस्तकों को फिर से लिखने का निर्देश देकर एक नई राजनीतिक और अकादमिक बहस छेड़ दी है. मुख्यमंत्री ने दावा किया कि 17वीं सदी के प्रसिद्ध अहोम सेनापति लाचित बोरफुकन के साथ मुगलों के खिलाफ लड़ने वाले मुस्लिम योद्धा बाघ हजारिका का उल्लेख ऐतिहासिक रूप से सही नहीं है.

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में 'मिसिंग यूथ फेस्टिवल' के दौरान सीएम सरमा ने दावा किया कि अहोम सेनापति लाचित बोरफुकन और मुगलों के बीच हुई ऐतिहासिक 'सरायघाट की लड़ाई' (1671) में बाघ हजारिका (इस्मैल सिद्दीकी) नाम का कोई योद्धा शामिल नहीं था.

अभी तक इतिहास की किताबों में बाघ हजारिका को लाचित बोरफुकन का एक प्रमुख मुस्लिम सहयोगी बताया गया है. सीएम सरमा ने इस दावे को खारिज करते हुए कहा कि मुगलों के खिलाफ वास्तव में मिसिंग समुदाय के नेता मीरी हांडिक ने युद्ध लड़ा था. 

यह भी पढ़ें: 'गौरव गोगोई के PAK से सीधे संबंध...', असम CM हिमंता सरमा का दावा, SIT रिपोर्ट का दिया हवाला

सियासी बयानबाजी और 'मिया' विवाद
उन्होंने शिक्षा मंत्री रानोज पेगू को निर्देश दिया है कि पाठ्यपुस्तकों में इस 'ऐतिहासिक सुधार' को तत्काल लागू किया जाए. मुख्यमंत्री का यह बयान राज्य में चल रहे 'मिया' (बंगाली भाषी मुस्लिम) और स्वदेशी समुदायों के बीच के विवाद को और हवा दे सकता है. 

हाल ही में उन्होंने 'मिया' समुदाय के खिलाफ सख्त टिप्पणी करते हुए कहा था कि उन्हें असम छोड़ना होगा. उन्होंने मिसिंग समुदाय की प्रशंसा करते हुए कहा कि उनकी मेहनत और चौकसी की वजह से ही ऊपरी असम में घुसपैठ नहीं हो पाई. इस अवसर पर उन्होंने मिसिंग समुदाय के विकास के लिए 100 करोड़ रुपये के अनुदान की भी घोषणा की.

