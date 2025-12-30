scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'बंगाल से घुसपैठ समाप्त करेंगे, चुन-चुनकर बाहर निकालेंगे', कोलकाता में बोले अमित शाह

गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल दौरे पर हैं. यहां होने वाले चुनाव से पहले उनका यह दौरा काफी अहम है. वह कोलकाता में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जहां उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार में तेज विकास होगा. उन्होंने कहा कि बंगाल से घुसपैठिए को चुन-चुन कर निकाला जाएगा.

Advertisement
X
गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं. (Photo- Screengrab)
गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं. (Photo- Screengrab)

पश्चिम बंगाल के दौरे पर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने कोलकाता में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर टीएमसी सरकार पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि 15 साल में बंगाल भय, भ्रष्टाचार और घुसपैठ का शिकार हुआ है. शाह ने दावा किया कि 2026 में बीजेपी की सरकार बनने पर घुसपैठियों को चुन-चुनकर बाहर किया जाएगा, विकास को तेज किया जाएगा और बंगाल की सांस्कृतिक विरासत को पुनर्जीवित किया जाएगा.

गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि बंगाल की सीमा से हो रही घुसपैठ सिर्फ राज्य का नहीं, बल्कि पूरे देश की सुरक्षा से जुड़ा मामला है. उन्होंने जोर देकर कहा कि देश की संस्कृति और सुरक्षा को बचाने के लिए बंगाल की सीमाओं को सील करने वाली सरकार जरूरी है. शाह ने दावा किया कि यह काम टीएमसी नहीं, बल्कि केवल भाजपा ही कर सकती है.

यह भी पढ़ें: बंगाल SIR पर घमासान! चुनाव आयोग के दफ्तर जाएगा टीएमसी का प्रतिनिधिमंडल, अभिषेक बनर्जी करेंगे CEC से बात

सम्बंधित ख़बरें

union home minister amit shah mission bengal bjp political strategy
मिशन बंगाल पर अमित शाह, दो दिन के दौरे से साधेंगे संगठन और हिंदुत्व के मुद्दे को देंगे धार
Amit shah makes sharp remarks on rahul gandhi in ahmedabad event.
'अभी थकिए मत, आपको और हारना है', अमित शाह का राहुल गांधी पर तंज
Amit Shah
Assam के दौरे पर गृह मंत्री Amit Shah
Amit shah
'गोपीनाथ बोरदोलोई नहीं होते तो भारत का हिस्सा न होता असम...', बोले गृह मंत्री अमित शाह
amit shah
Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 28 दिसंबर 2025 की शाम की टॉप खबरें और अन्य समाचार

गृह मंत्री ने कहा, "14 वर्षों से भय और भ्रष्टाचार, बंगाल की पहचान बना हुआ है. 15 अप्रैल, 2026 के बाद जब बंगाल में भाजपा की सरकार बनेगी, तब बंग गौरव, बंग संस्कृति और उसके पुनर्जागरण की हम शुरुआत करेंगे. विवेकानंद जी, बंकिम बाबू, गुरुदेव टैगोर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपनों का बंगाल बनाने का प्रयास करेंगे."

Advertisement

गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, "टीएमसी के 15 साल के शासन में भय, भ्रष्टाचार, कुशासन और विशेषकर घुसपैठ से बंगाल की जनता भयभीत भी है, आशंकित भी है. हम बंगाल की जनता को आश्वासन भी देना चाहते हैं और वादा भी करते हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में बंगाल में भाजपा की सरकार बनने के साथ ही यहां की विरासत को पुनर्जीवित करेंगे, विकास की गंगा फिर से तेज गति से बहेगी और गरीब कल्याण को प्राथमिकता देंगे."

यह भी पढ़ें: मिशन बंगाल पर अमित शाह, दो दिन के दौरे से साधेंगे संगठन और हिंदुत्व के मुद्दे को देंगे धार

अमित शाह ने कहा, "आज 30 दिसंबर का दिन हम सभी भारतीयों के लिए गौरव का दिन है. आज ही के दिन 1943 में बंगाल की भूमि के सुपुत्र, देश के महान स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस ने पोर्ट ब्लेयर में पहली बार आजाद भारत का झंडा फहराया था. एक प्रकार से यह हमारी आजादी के संग्राम का एक महत्वपूर्ण मुकाम था. दशकों बाद जब हम आज को देखते हैं, तो बंगाल के लिए 30 दिसंबर से लेकर अप्रैल तक का समय महत्वपूर्ण है."

अमित शाह ने कहा, "अप्रैल में बंगाल में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं. भय, भ्रष्टाचार, कुशासन और घुसपैठ की जगह विकास, विरासत और गरीब कल्याण की एक मजबूत सरकार बनाने का बंगाल की जनता का संकल्प दिखाई पड़ता है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    Advertisement