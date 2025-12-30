scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

बंगाल SIR पर घमासान! चुनाव आयोग के दफ्तर जाएगा टीएमसी का प्रतिनिधिमंडल, अभिषेक बनर्जी करेंगे CEC से बात

पश्चिम बंगाल में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) को लेकर तृणमूल कांग्रेस ने चुनाव आयोग से मुलाकात का फैसला किया है. अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व में 10 सदस्यीय AITC प्रतिनिधिमंडल बुधवार दोपहर 12 बजे मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से मिलेगा. बैठक में SIR प्रक्रिया की कथित खामियों और तकनीकी मुद्दों पर चिंता जताई जाएगी.

Advertisement
X
अभिषेक बनर्जी SIR का लगातार विरोध कर रहे हैं. (Photo: X/ @abhishekaitc)
अभिषेक बनर्जी SIR का लगातार विरोध कर रहे हैं. (Photo: X/ @abhishekaitc)

पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) को लेकर जारी विवाद के बीच ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस (AITC) का एक 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल बुधवार, 31 दिसंबर को मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार से मुलाकात करेगा. इस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और लोकसभा सांसद अभिषेक बनर्जी करेंगे. बैठक बुधवार दोपहर 12 बजे चुनाव आयोग के दफ्तर में होगी.

सूत्रों के मुताबिक, प्रतिनिधिमंडल में लोकसभा में TMC के नेता अभिषेक बनर्जी के अलावा राज्यसभा में पार्टी के नेता डेरेक ओ’ब्रायन भी शामिल होंगे. प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग के सामने पश्चिम बंगाल में चल रही SIR प्रक्रिया से जुड़े कई मुद्दे और आपत्तियां रखेगा.

यह भी पढ़ें: पश्चिम बंगाल: SIR में 'अनमैप्ड' मतदाताओं की व्यक्तिगत सुनवाई पर रोक... EC ने जारी किया नोटिस

सम्बंधित ख़बरें

Mamata Banerjee Lays Foundation Stone for Grand Durga Angan in Kolkata
2 लाख वर्ग फुट ​एरिया, 54m ऊंचा गर्भगृह, 172 मूर्तियां... ममता ने रखी 'दुर्गा आंगन' की नींव
Mamata Banerjee
कोलकाता में 'दुर्गा आंगन' बनवाएगी ममता सरकार, सीएम करेंगी शिलान्यास
Second phase of door to door survey begins in West Bengal
पश्चिम बंगाल में SIR का दूसरा चरण शुरु
प्रेमी ने प्रेमिका को घोंपा चाकू. (Photo: Representational )
पश्चिम बंगाल: गेस्ट हाउस में तमिलनाडु के प्रेमी ने महिला को मारा चाकू, पुलिस ने किया गिरफ्तार
SIR list
पश्चिम बंगाल: SIR में 'अनमैप्ड' मतदाताओं की व्यक्तिगत सुनवाई पर रोक... EC ने जारी किया नोटिस

TMC का कहना है कि SIR प्रक्रिया में कई "तार्किक विसंगतियां" हैं. पार्टी के अनुसार, बार-बार एक जैसी समस्याएं सामने आ रही हैं, जिससे पूरी प्रक्रिया पर सवाल खड़े हो रहे हैं. पार्टी का आरोप है कि बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम बिना पर्याप्त पारदर्शिता के चिन्हित किए गए या ड्राफ्ट मतदाता सूची से हटा दिए गए.

सूत्रों का कहना है कि प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग के ऐप और सॉफ्टवेयर से जुड़े मुद्दों को भी उठाएगा. इसके साथ ही ECI की अधिकारी सीमा खन्ना की भूमिका पर भी सवाल रखे जाएंगे.

Advertisement

यह भी पढ़ें: बंगाल में BLO की संदिग्ध मौत, स्कूल कैंपस से मिली लाश, SIR के दबाव का आरोप

शनिवार को अभिषेक बनर्जी ने चुनाव आयोग से यह भी मांग की कि वह स्पष्ट करे कि SIR के तहत ड्राफ्ट मतदाता सूची से हटाए गए 58.2 लाख नामों में से कितने अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या बताए जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को इस पर साफ आंकड़े सामने रखने चाहिए.

गौरतलब है कि तृणमूल कांग्रेस बीते कुछ समय से SIR प्रक्रिया को लेकर लगातार सवाल उठा रही है. इससे पहले 28 नवंबर को भी तृणमूल कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग के पूर्ण पीठ से मिला था. उस दौरान पार्टी ने SIR के "काम के दबाव" के चलते बूथ लेवल ऑफिसर्स (BLOs) की मौत का आरोप लगाया था और CEC ज्ञानेश कुमार पर गंभीर आरोप लगाए थे.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement