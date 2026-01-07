ओवैसी सही हैं! AIMIM बीजेपी की 'B' टीम नहीं, अकोला में अब वे 'A' टीम हैं

असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM पर अक्सर बीजेपी की 'बी' टीम होने के आरोप लगाए जाते हैं लेकिन महाराष्ट्र के ऐसा में कुछ ऐसा हुआ कि ओवैसी की पार्टी 'ए' टीम के रूप में उभरकर सामने आई है. दरअसल, अकोला के अकोट में बीजेपी ने बहुमत का आंकड़ा हासिल करने के लिए AIMIM के साथ गठबंधन कर ली है.

महाराष्ट्र के अकोला जिले की अकोट नगर पालिका में बीजेपी ने सत्ता हासिल करने के लिए ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के साथ एक दुर्लभ गठबंधन किया है. हालिया निकाय चुनाव में बीजेपी की माया धुले ने मेयर का पद तो जीत लिया, लेकिन 35 सदस्यीय सदन में पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला. बहुमत का आंकड़ा जुटाने के लिए बीजेपी ने 5 पार्षदों वाली AIMIM सहित दोनों शिवसेना, दो राष्ट्रवादी कांग्रेस और प्रहार जनशक्ति पार्टी को मिलाकर 'अकोट विकास मंच' का गठन किया है.

इस नए गठबंधन को अकोला जिला मजिस्ट्रेट के पास रजिस्टर कराया गया है, जिसके ग्रुप लीडर बीजेपी के रवि ठाकुर होंगे. 13 जनवरी को होने वाले डिप्टी मेयर और स्वीकृत सदस्यों के चुनाव में यह गठबंधन एकजुट होकर मतदान करेगा. इस कदम से बीजेपी ने अपने पारंपरिक हिंदुत्व एजेंडे से इतर सत्ता के लिए विरोधी विचारधारा वाले दलों को एक साथ लाने का काम किया है.

सत्ता के लिए विचारधारा किनारे...

अकोट नगर पालिका में 35 में से 33 सीटों पर चुनाव हुए थे, जिसमें बीजेपी को सिर्फ 11 सीटें मिलीं. बहुमत न होने की वजह से बीजेपी ने 'पार्टी विद डिफरेंस' के अपने दावे को किनारे रखकर ओवैसी की पार्टी से गठबंधन किया है. दिलचस्प बात यह है कि मेयर चुनाव में बीजेपी की माया धुले ने AIMIM की उम्मीदवार फिरोजाबी सिकंदर राणा को ही 5271 वोटों से हराया था. अब वही AIMIM, बीजेपी के नेतृत्व वाले 'विकास मंच' का हिस्सा बन गई है, जिससे राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हैं.

अकोट विकास मंच का गणित और व्हिप

भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बने इस नए गठबंधन 'अकोट विकास मंच' की कुल ताकत अब 25 सदस्यों की हो गई है, जिसमें मेयर माया धुले 26वीं सदस्य के रूप में शामिल हैं. इस मंच में बीजेपी (11), AIMIM (05), शिंदे सेना (01), उबाठा शिवसेना (02), अजीत पवार एनसीपी (02), शरद पवार एनसीपी (01) और प्रहार (03) शामिल हैं. गठबंधन के ग्रुप लीडर रवि ठाकुर द्वारा जारी किया गया 'व्हिप' अब AIMIM सहित सभी सहयोगी दलों के पार्षदों पर लागू होगा.

विपक्ष में बैठी कांग्रेस

अकोट नगर पालिका में अब केवल 6 कांग्रेस पार्षद और 2 वंचित बहुजन आघाड़ी के सदस्य विपक्ष की भूमिका में होंगे. विधानसभा चुनाव के दौरान 'बटेंगे तो कटेंगे' जैसे नारे देने वाली बीजेपी के लिए AIMIM के साथ सीधे गठबंधन करना विपक्ष के हमलों का कारण बन सकता है. अब सभी की निगाहें 13 जनवरी के चुनाव पर टिकी हैं, जहां यह नया गठबंधन पहली बार अपनी एकजुटता दिखाएगा.

