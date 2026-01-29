सुनेत्रा पवार बन सकती हैं महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम! प्रफुल्ल पटेल और छगन भुजबल ने की मुलाकात

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार का प्लेन क्रैश में निधन के बाद उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार राज्य की डिप्टी सीएम बन सकती हैं. प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल, धनंजय मुंडे और सुनील तटकरे ने सुनेत्रा से मुलाकात की.
सूत्रों के मुताबिक, सुनेत्रा को डिप्टी सीएम बनाए जाने का प्रस्ताव दिया जाएगा. सुनेत्रा पवार अपने दिवंगत पति अजित पवार की सीट से चुनाव लड़ सकती हैं.
कहा जा रहा है कि प्रफुल्ल पटेल एनसीपी के अध्यक्ष बन सकते हैं. इस प्रस्ताव पर चर्चा के लिए वे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मिलेंगे. इस दौरान एनसीपी (एसपी) के विलय पर भी चर्चा हो सकती है.