एअर इंडिया की फ्लाइट के फ्यूल कंट्रोल स्विच में गड़बड़ी, लंदन से बेंगलुरु आ रहा था विमान

भारत की विमानन कंपनी एअर इंडिया ने पुष्टि की है कि उसके एक बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर फ्लाइट को ग्राउंड कर दिया गया है, जब पायलटों ने फ्यूल कंट्रोल स्विच में संभावित तकनीकी खराबी की जानकारी दी. यह घटना सोमवार को लंदन हीथ्रो से बेंगलुरु के लिए उड़ान संचालित करते समय सामने आई, फ्लाइट AI132 के दौरान यह समस्या पाई गई.

एयर इंडिया के प्रवक्ता ने बताया कि पायलट द्वारा खराबी की सूचना मिलने के बाद फ्लाइट को तुरंत ग्राउंड कर दिया गया और मामले की जांच के लिए विमान निर्माता कंपनी (OEM) को भी शामिल किया गया है. इसके साथ ही विमानन नियामक डीजीसीए (नागरिक उड्डयन महानिदेशालय) को भी इस समस्या की जानकारी प्रदान कर दी गई है. डीजीसीए के निर्देश पर एअर इंडिया ने अपने पूरे बोइंग 787 फ्लीट के फ्यूल कंट्रोल स्विच की जांच की है, जिसमें अन्य विमानों में कोई समस्या नहीं मिली.

खासतौर से इंजन स्टार्ट के समय, VT-ANX रजिस्ट्रेशन वाले विमान के लेफ्ट इंजन के फ्यूल कंट्रोल स्विच ने दो बार प्रयास करने पर भी RUN पोजिशन में लॉक नहीं किया और कटऑफ की ओर बढ़ता पाया गया. यह स्थिति उड़ान के दौरान इंजन के अनजाने बंद होने का खतरा पैदा कर सकती है.

सेफ्टी मैटर्स फाउंडेशन ने इस मामले पर टिप्पणी करते हुए कहा कि यह घटना हाल के AI171 हादसे की जांच के दौरान सामने आई है, जिसमें भी बोइंग 787 विमान शामिल था.

