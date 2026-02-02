scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

एअर इंडिया की फ्लाइट के फ्यूल कंट्रोल स्विच में गड़बड़ी, लंदन से बेंगलुरु आ रहा था विमान

एयर इंडिया ने एक बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर विमान को ग्राउंड किया है, जब पायलटों ने फ्यूल कंट्रोल स्विच में संभावित खराबी की सूचना दी. यह घटना लंदन हीथ्रो से बेंगलुरु जा रही फ्लाइट AI132 के दौरान सामने आई.

Advertisement
X
एयर इंडिया के बोइंग 787-8 विमान में आई तकनीकी समस्या (Photo: Getty)
एयर इंडिया के बोइंग 787-8 विमान में आई तकनीकी समस्या (Photo: Getty)

भारत की विमानन कंपनी एअर इंडिया ने पुष्टि की है कि उसके एक बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर फ्लाइट को ग्राउंड कर दिया गया है, जब पायलटों ने फ्यूल कंट्रोल स्विच में संभावित तकनीकी खराबी की जानकारी दी. यह घटना सोमवार को लंदन हीथ्रो से बेंगलुरु के लिए उड़ान संचालित करते समय सामने आई, फ्लाइट AI132 के दौरान यह समस्या पाई गई.

एयर इंडिया के प्रवक्ता ने बताया कि पायलट द्वारा खराबी की सूचना मिलने के बाद फ्लाइट को तुरंत ग्राउंड कर दिया गया और मामले की जांच के लिए विमान निर्माता कंपनी (OEM) को भी शामिल किया गया है. इसके साथ ही विमानन नियामक डीजीसीए (नागरिक उड्डयन महानिदेशालय) को भी इस समस्या की जानकारी प्रदान कर दी गई है. डीजीसीए के निर्देश पर एअर इंडिया ने अपने पूरे बोइंग 787 फ्लीट के फ्यूल कंट्रोल स्विच की जांच की है, जिसमें अन्य विमानों में कोई समस्या नहीं मिली.

खासतौर से इंजन स्टार्ट के समय, VT-ANX रजिस्ट्रेशन वाले विमान के लेफ्ट इंजन के फ्यूल कंट्रोल स्विच ने दो बार प्रयास करने पर भी RUN पोजिशन में लॉक नहीं किया और कटऑफ की ओर बढ़ता पाया गया. यह स्थिति उड़ान के दौरान इंजन के अनजाने बंद होने का खतरा पैदा कर सकती है.

Advertisement

सेफ्टी मैटर्स फाउंडेशन ने इस मामले पर टिप्पणी करते हुए कहा कि यह घटना हाल के AI171 हादसे की जांच के दौरान सामने आई है, जिसमें भी बोइंग 787 विमान शामिल था. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    Advertisement