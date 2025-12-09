'2 लाख नौकरी देने का दावा, लेकिन 11 सालों में बस 25 हजार नई जॉब्स', हरियाणा सरकार पर AAP का वार

आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनुराग ढांडा ने मंगलवार को हरियाणा की BJP सरकार पर युवाओं के साथ धोखा करने का गंभीर आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने नौकरियों की पूरी व्यवस्था को ठप कर दिया है और जानबूझकर भर्ती प्रक्रियाओं में खामियां छोड़कर हजारों पदों को कोर्ट में अटकवा रही है.



AAP ने चंडीगढ़ प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हरियाणा की बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी की सरकार ने राज्य (हरियाणा) में नौकरियों की व्यवस्था को ठप कर दिया है, जहां पंजाब सरकार 2022 से अब तक 60 हजार से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी दे चुकी है.

पंजाब में नहीं अटकी कोई भर्ती



उन्होंने ये भी दावा किया कि पंजाब सरकारी की कोई भी भर्ती न तो कोर्ट में अटकी, न ही पेपर लीक हुआ. वहीं, हरियाणा में युवाओं का भविष्य अंधेरे में धकेल दिया गया है.

'दावे से अलग है हकीकत'



उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार करीब 2 लाख नौकरियों देने का दावा करती है, लेकिन हकीकत ये है कि केवल एक लाख 20 हजार पदों की भर्ती पूरी हुई है और इनमें से लगभग 25 हजार उम्मीदवार ग्रुप डी से ग्रुप सी में चले गए, जिसके कारण ये पद फिर से खाली हो गए. इससे साबित होता है कि सरकार सिर्फ़ दिखावटी आंकड़े पेश कर रही है, असल में युवाओं को रोजगार देने का इरादा बिल्कुल नहीं है.



AAP मीडिया प्रभारी ने ये भी दावा किया कि करीब 20 से 25 हजार विभिन्न विभागों के पद आज भी कोर्ट केस में फंसे हुए हैं. इन 11 सालों में करीब 50 हजार कर्मचारी रिटायर हुए, लेकिन नई नौकरियों का ग्राफ लगातार गिरता गया और वास्तविक रूप से केवल 20 से 25 हजार युवाओं को ही नौकरी मिल पाई है.

असिस्टेंट प्रोफेसर (इंग्लिश) भर्ती में खेल



अनुराग ढांडा ने उदाहरण देते हुए बताया कि हरियाणा लोक सेवा आयोग (HPSC) द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर (इंग्लिश) के 613 पदों के लिए हुई लिखित परीक्षा में सिर्फ 151 अभ्यर्थी ही पास किए गए.



उन्होंने कहा, 'NET-JRF टॉपर, गोल्ड मेडलिस्ट और देश के प्रतिष्ठित संस्थानों में पढ़ा रहे युवाओं को हरियाणा की परीक्षा में 35% तक अंक नहीं दिए गए.'



उन्होंने कहा कि ये सरकार की परीक्षा प्रणाली और नीयत दोनों पर गंभीर सवाल खड़ा करता है. कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में तीन हजार से अधिक पद खाली पड़े हैं, लेकिन सरकार काफी समय बाद भर्ती जारी करती है और फिर उनमें भी आधे से ज्यादा पद खाली छोड़ देती है.



आप नेता कहा कि सरकार अब बाहरी राज्यों के उम्मीदवारों को बिना डोमिसाइल के आवेदन करने की छूट दे रही है और हरियाणा GK को परीक्षाओं से हटा रही है. इसका सीधा मतलब है कि हरियाणा के नौजवानों को जानबूझकर पीछे धकेला जा रहा है.

CET रिजल्ट का डेटा छुपा रही सरकार



आप नेता ने आरोप लगाया कि CET ग्रुप-सी का रिजल्ट तो जारी कर दिया गया, लेकिन सरकार क्वालिफाइंग उम्मीदवारों का डेटा छुपा रही है क्योंकि सच्चाई सामने आने पर उनकी “नौकरी चोरी” का खेल उजागर हो जाएगा.



ढांडा ने चुनौती दी, अगर बीजेपी ईमानदार है तो बताए कि कितने अभ्यर्थियों ने सीईटी की मुख्य परीक्षा पास की.



उन्होंने हरियाणा मुख्यमंत्री नायब सिंह को चेतावनी दी कि हरियाणा का युवा अब चुप नहीं बैठेगा और अपने अधिकारों के लिए खड़ा होगा और इस भ्रष्ट रोजगार तंत्र का कड़ा जवाब देगा.

