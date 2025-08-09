Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 9 अगस्त 2025 की सुबह की टॉप खबरें और अन्य समाचार

आज की ताजा खबर (Aaj Ki Taza Khabar), 9 अगस्त, 2025 की खबरें और समाचार: जम्मू-कश्मीर के कुलगाम में 9 दिनों से जारी मुठभेड़ में 2 जवान शहीद हो गए हैं. दिल्ली-NCR में भारी बारिश और रेड अलर्ट जारी किया गया है. 15 अगस्त को अलास्का में ट्रंप-पुतिन की मुलाकात होगी और दोनों नेता यूक्रेन में जंग समाप्त करने पर चर्चा करेंगे. एअर इंडिया ने अंतरराष्ट्रीय उड़ानों की पूर्ण बहाली का ऐलान किया है. पढ़ें आज सुबह की बड़ी खबरें...

J&K: कुलगाम एनकाउंटर में 2 जवान शहीद, एक दहशतगर्द भी ढेर... 9 दिनों से आतंकियों से चल रही भीषण मुठभेड़

जम्मू-कश्मीर के कुलगाम के अखाल इलाके में आतंकियों के साथ सुरक्षाबलों की मुठभेड़ आज नौवें दिन भी जारी है. बीती रात भर इलाके में ज़ोरदार धमाकों और गोलीबारी की आवाज़ें गूंजती रहीं. इस दौरान सेना के दो जवान शहीद हो गए, जबकि पिछली रात की गोलीबारी में दो अन्य जवान घायल हुए थे. ये मुठभेड़ पिछले कई दशकों में सबसे लंबा चला रहा आतंक विरोधी अभियान बन गया है.

दिल्ली-NCR में तेज बारिश, कई इलाकों में जलभराव, IMD ने जारी किया रेड अलर्ट

दिल्ली-NCR में शनिवार सुबह तेज़ बारिश से कई इलाकों में जलभराव हो गया. मौसम विभाग के मुताबिक, शनिवार को दिल्ली में गरज के साथ भारी बारिश की संभावना है. इसके लिए IMD ने रेड अलर्ट जारी किया है. वहीं, हिमाचल प्रदेश में 11 और 12 अगस्त को तीन ज़िलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और बाकी ज़िलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है.

'अमेरिका या किसी भी देश की मध्यस्थता का करेंगे स्वागत', पाकिस्तान ने फिर अलापा कश्मीर का राग

पाकिस्तान ने शुक्रवार को कहा कि वो कश्मीर मुद्दे को सुलझाने के लिए अमेरिका या किसी भी अन्य देश की मदद का स्वागत करेगा. पाकिस्तान के विदेश कार्यालय के प्रवक्ता शफकत अली खान ने साप्ताहिक प्रेस ब्रीफिंग में ये बात कही. भारत ने पहले ही साफ कर दिया है कि वो पाकिस्तान के साथ केवल पीओके की वापसी और आतंकवाद के मुद्दे पर ही बातचीत करेगा

रूस-यूक्रेन युद्ध खत्म करने की कोशिश तेज! 15 अगस्त को अलास्का में पुतिन से मिलेंगे ट्रंप

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को घोषणा की कि वो 15 अगस्त को अलास्का में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से अलास्का में मुलाकात करेंगे. इस बैठक का उद्देश्य यूक्रेन में चल रहे युद्ध को ख़त्म करने के लिए एक शांति समझौते पर बातचीत करना है. ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'ट्रूथ' पर इस बात की जानकारी दी.

PM मोदी का रेडियो कार्यक्रम बना हिट शो, 'मन की बात' से सरकार ने कमाए 34.13 करोड़ रुपये

PM नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय रेडियो कार्यक्रम ‘मन की बात’ ने अपनी शुरुआत से अब तक 34.13 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया है. सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने शुक्रवार को राज्यसभा में ये जानकारी दी. ‘मन की बात’ कार्यक्रम 3 अक्टूबर 2014 को पहली बार प्रसारित हुआ था और आज भी हर महीने के अंतिम रविवार को प्रसारित किया जाता है.

दिल्ली विधानसभा का फांसी घर अब बना टिफिन कक्ष, स्पीकर ने ऐतिहासिक दस्तावेजों का दिया हवाला

दिल्ली विधानसभा के जिस हिस्से को पहले 'फांसी घर' बताया गया था उसे अब 'टिफिन कक्ष' में बदल दिया गया है. इसका नाम बदलने की जानकारी ख़ुद विधानसभा स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने सदन में एक चर्चा के दौरान दी. इससे पहले 9 अगस्त 2022 को, तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस कथित फांसी घर का उद्घाटन किया था, जिस पर काफी विवाद हुआ था.

एअर इंडिया ने फिर शुरू की अंतरराष्ट्रीय उड़ानें, 1 अक्टूबर तक पूरी तरह से बहाल होंगी सेवाएं

एअर इंडिया ने 1 अगस्त 2025 से अपनी अंतरराष्ट्रीय उड़ानों की चरणबद्ध बहाली शुरू कर दी है. विमान कंपनी ने 1 अक्टूबर 2025 तक पूरी तरह सेवाएं बहाल करने का लक्ष्य रखा गया है. एयरलाइन ने अतिरिक्त प्री-फ्लाइट जांच और क्षेत्रीय हवाई क्षेत्र बंद होने से पैदा हुई परिचालन चुनौतियों को दूर करने के लिए अपनी उड़ानों की संख्या अस्थायी रूप से घटा दी थी.

