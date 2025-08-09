scorecardresearch
 

Feedback

दिल्ली-NCR में सुबह-सुबह तेज बारिश, कई इलाकों में जलभराव, ट्रैफिक की थमी रफ्तार

दिल्ली-NCR में शनिवार सुबह तेज बारिश से कई इलाकों में जलभराव हो गया. मौसम विभाग ने दिनभर के लिए गरज के साथ बारिश का पूर्वानुमान दिया है. हिमाचल में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. भारी बारिश के बाद ट्रैफिक की रफ्तार थम गई है. सुबह ऑफिस जाने वालों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.

Advertisement
X
सुबह-सुबह तेज बारिश होने से कई इलाकों में जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है. (Photo- Screengrab)
सुबह-सुबह तेज बारिश होने से कई इलाकों में जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है. (Photo- Screengrab)

दिल्ली-NCR और नोएडा में तेज बारिश से मौसम सुहावना हो गया, लेकिन कई इलाकों में जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है. दिल्ली के शास्त्री भवन, आरके पुरम, मोती बाग और किदवई नगर जैसे क्षेत्रों में तेज बारिश हुई. मथुरा रोड पर हल्की बारिश के बाद पानी भर गया, वहीं भारत मंडपम के गेट नंबर 7 पर भी सुबह के समय जलभराव हो गया. वहीं नोएडा के कई इलाकों में भी जलभराव की स्थिति पैदा हुई है, और यहां कुछ इलाकों में भारी बारिश के बाद पेड़ भी गिर गए हैं.

दिल्ली का मौसम पूर्वानुमान

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मुताबिक, शनिवार को दिल्ली में "Thunderstorm" के साथ भारी बारिश की संभावना जताई थी. अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है.

सम्बंधित ख़बरें

death dead body
दिल्ली: हंगामा करने वाले MCD कर्मचारी की थाने से घर लौटने के बाद हुई मौत, पुलिस ने शुरू की जांच 
Delhi Traffic Police Issued Advisory for Raksha Bandhan
रक्षाबंधन से पहले दिल्ली-NCR में भारी ट्रैफिक, आज इन रूट्स पर लग सकता है लंबा जाम! 
मिर्च स्प्रे डालकर दुकानदार को लूटा (Photo: AI-generated)
दिल्ली में दिनदहाड़े लूट, दुकानदार की आंखों में मिर्च पाउडर फेंक कर कैश बॉक्स उड़ाया 
सलीम पिस्टल नेपाल में गिरफ्तार (Photo: ITG)
नेपाल में पकड़ा गया भारत का मोस्ट वांटेड हथियार सप्लायर 'सलीम पिस्टल' 
spacecraft scientist research
Earth जैसी Gravity वाला 58 KM लंबा Spacecraft! 

इस बीच, IMD ने हिमाचल प्रदेश में बारिश की गतिविधि जारी रहने की चेतावनी दी है. अगले कुछ दिनों में राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश की संभावना है. मौसम विभाग ने 11 और 12 अगस्त को तीन जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और बाकी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है.

भारी बारिश का असर

मॉनसून सीजन हिमाचल प्रदेश में अब तक भारी नुकसान लेकर आया है. 20 जून से अब तक मानसून से जुड़ी घटनाओं में कुल 202 लोगों की मौत हुई है. इनमें 108 मौतें बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से हुई हैं, जबकि 94 लोगों की मौत सड़क हादसों में हुई.

Advertisement

औसत से अधिक बारिश

IMD के मुताबिक, अगस्त में अब तक हिमाचल प्रदेश में सामान्य से 35 प्रतिशत अधिक बारिश दर्ज की गई है. सोलन, कुल्लू, किन्नौर, बिलासपुर और ऊना जिलों में औसत से लगभग दोगुनी बारिश हुई है. 1 जून से 8 अगस्त तक राज्य में मौसमी औसत से 13 प्रतिशत अधिक बारिश दर्ज हुई.

सबसे अधिक बारिश शिमला जिले में दर्ज की गई है, इसके बाद मंडी जिले में औसत से 65 प्रतिशत ज्यादा बारिश हुई है. चंबा, ऊना, बिलासपुर और कांगड़ा जिलों में भी औसत से 40 प्रतिशत अधिक बारिश हुई है. हालांकि, फिलहाल कई क्षेत्रों में बारिश हल्की है, और किसी बड़े बाढ़ अलर्ट की घोषणा नहीं की गई है.
 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement