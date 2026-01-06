scorecardresearch
 
Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 6 जनवरी 2026 की सुबह की टॉप खबरें और अन्य समाचार

Morning News: उत्तर प्रदेश में आज SIR के बाद ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होगी, जिसमें 2.89 करोड़ नाम कटने की आशंका है. सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड में वन भूमि कब्जों पर सख्ती दिखाई. कांग्रेस नेता सुरेश कलमाड़ी का निधन हुआ. वेनेजुएला और ईरान में हिंसा जारी है, जबकि चंडीगढ़ मेयर चुनाव और UK में जंक फूड विज्ञापन पर बड़े फैसले हुए.

ईरान में खामेनेई नेतृत्व के खिलाफ प्रोटेस्ट (Photo: AFP)
उत्तर प्रदेश में आज विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के बाद ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी होगी. दोपहर 3 बजे मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आंकड़े साझा करेंगे. सूची में 2.89 करोड़ मतदाताओं के नाम कटने की संभावना है. वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड में वन भूमि पर अवैध कब्जों और निर्माण को लेकर राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाई है. SC ने कहा है कि यह मामला सिर्फ लापरवाही का नहीं है, बल्कि राज्य मशीनरी और कब्जाधारियों के बीच संभावित मिलीभगत का संकेत देता है. पढ़िए आज सुबह की बड़ी खबरें...

यूपी की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट आज जारी होगी, कट सकते हैं तीन करोड़ लोगों के नाम, घर बैठे ऐसे चेक कर सकेंगे अपना नाम

उत्तर प्रदेश में आज विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के बाद ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी होगी. दोपहर 3 बजे मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आंकड़े साझा करेंगे. सूची में 2.89 करोड़ मतदाताओं के नाम कटने की संभावना है. ड्राफ्ट वोटर लिस्ट के जारी होते ही प्रदेश के मतदाता निर्वाचन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर अपना नाम देख सकेंगे

'यह सिर्फ लापरवाही नहीं, साजिश...', उत्तराखंड में वन भूमि पर कब्जे को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड में वन भूमि पर अवैध कब्जों और निर्माण को लेकर राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाई है. SC ने कहा है कि यह मामला सिर्फ लापरवाही का नहीं है, बल्कि राज्य मशीनरी और कब्जाधारियों के बीच संभावित मिलीभगत का संकेत देता है. कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार को निर्देश दिया है कि वह दो सप्ताह के अंदर एक विस्तृत हलफनामा प्रस्तुत करे.

कांग्रेस के सीनियर नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश कलमाड़ी का निधन

कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय मंत्री और सीनियर नेता सुरेश कलमाड़ी का मंगलवार सुबह 81 साल की उम्र में निधन हो गया. वे कई दिनों से बीमार चल रहे थे. उनका अंतिम संस्कार पुणे के वैकुंठ धाम श्मशान घाट में दोपहर 3 बजे किया जाएगा. बता दें कि कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाले में नाम आने के बाद कलमाड़ी ने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था.

वेनेजुएला में राष्ट्रपति भवन के पास फिर गोलीबारी, हिंसक झड़प के बीच हवा में नजर आए ड्रोन्स

वेनेजुएला की राजधानी काराकस स्थित राष्ट्रपति भवन के पास सोमवार रात भारी गोलीबारी और विस्फोटों की आवाजें सुनी गईं. सुरक्षा बलों ने राष्ट्रपति भवन के ऊपर कुछ अज्ञात ड्रोनों को उड़ते देख उन पर गोलियां चलाईं. अधिकारियों ने कहा कि स्थिति कंट्रोल में है, हालांकि देश की राजधानी में तनाव बना हुआ है.

ईरान में प्रदर्शनकारियों पर खामेनेई की सेना का जुल्म, 35 की मौत, 1200 हिरासत में

ईरान में अयातुल्ला अली खामेनेई के नेतृत्व वाले इस्लामिक शासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं. सरकार इन प्रदर्शनों को बलपूर्वक दबाने का प्रयास कर रही है. हिंसा में अब तक कम से कम 35 लोगों की मौत और 1200 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई हैं. वहीं, ईरान सरकार ने अपने खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शन को राजनीतिक जनआंदोलन मानने से इनकार किया है.

चंडीगढ़ मेयर चुनाव में इस बार सिस्टम में बदलाव, अब हाथ उठाकर होगा मतदान, पूरी प्रक्रिया की होगी वीडियो रिकॉर्डिंग

चंडीगढ़ में इस बार मेयर चुनाव की प्रक्रिया में बदलाव किया गया है. इस बार चंडीगढ़ नगर निगम का मेयर चुनाव ‘शो ऑफ हैंड्स’ यानी हाथ उठाकर मतदान के जरिए कराया जाएगा. पूरी प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग होगी. प्रशासन ने मेयर चुनाव में पारदर्शिता पर जोर दिया है. इससे पहले 2024 के मेयर चुनाव में विवाद सामने आया था. मामला SC तक पहुंचा था.  

UK में अब नहीं दिखेंगे जंक फूड के विज्ञापन, बच्चों में बढ़ते मोटापे को रोकने के लिए नई पहल शुरू

ब्रिटेन सरकार ने बचपन में मोटापे की बढ़ती समस्या से निपटने के लिए जंक फूड के विज्ञापनों पर सख्त पाबंदी लगा दी है. ब्रिटेन में अब टीवी पर रात 9 बजे से पहले और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर किसी भी वक्त इन उत्पादों के पेड विज्ञापन दिखाना पूरी तरह प्रतिबंधित है. ब्रिटेन सरकार का मानना है कि इससे मोटापे से ग्रस्त बच्चों की संख्या में 20,000 की कमी आएगी. 

 
