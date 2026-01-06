scorecardresearch
 
वेनेजुएला में राष्ट्रपति भवन के पास फिर गोलीबारी, हिंसक झड़प के बीच हवा में नजर आए ड्रोन्स

वेनेजुएला के राष्ट्रपति भवन 'मिराफ्लोरेस पैलेस' के पास सोमवार रात भारी गोलीबारी से हड़कंप मच गया. अज्ञात ड्रोनों के महल के ऊपर मंडराने के बाद सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाला और हवा में फायरिंग की. यह घटना पूर्व राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी और डेलसी रोड्रिगेज के अंतरिम राष्ट्रपति बनने के ठीक बाद हुई है.

राष्ट्रपति भवन के पास हुई ताजी गोलीबारी के बाद राजधानी में तनावपूर्ण माहौल (Photo: X/@MarioNawfal)
वेनेजुएला की राजधानी काराकस स्थित राष्ट्रपति भवन के पास सोमवार रात भारी गोलीबारी और विस्फोटों की आवाजें सुनी गईं. सुरक्षा बलों ने राष्ट्रपति भवन (मिराफ्लोरेस पैलेस) के ऊपर कुछ अज्ञात ड्रोनों को उड़ते देख उन पर गोलियां चलाईं. यह तनावपूर्ण घटना स्थानीय समयानुसार रात करीब 8:00 बजे हुई, जिससे पूरे इलाके में दहशत फैल गई. 

कुछ इलाकों में इस दौरान बिजली गुल होने की भी खबरें मिली हैं. समाचार एजेंसी एएफपी (AFP) के मुताबिक, सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई के बाद अब स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में बताई जा रही है. 

यह घटना ऐसे वक्त में हुई है, जब अमेरिकी बलों द्वारा पिछले वीकेंड में किए गए एक छापे में निकोलस मादुरो को पकड़े जाने के बाद डेलसी रोड्रिगेज ने अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है.

राजधानी में तनाव का माहौल

अधिकारियों ने कहा कि स्थिति कंट्रोल में है, हालांकि देश की राजधानी में तनाव बना हुआ है. ये रिपोर्ट्स सोमवार को वाइस प्रेसिडेंट डेल्सी रोड्रिग्ज के देश की अंतरिम राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेने के कुछ ही घंटों बाद आईं. हटाए गए नेता निकोलस मादुरो को वीकेंड में अमेरिकी ऑपरेशन के बाद पकड़ा गया था और उन्हें ड्रग्स से जुड़े आरोपों में न्यूयॉर्क की एक फेडरल कोर्ट में पेश किया गया था.

अधिकारियों ने पुष्टि की है कि स्थिति कंट्रोल में थी. हालांकि, यह अभी भी साफ नहीं है कि ये घटनाएं तेल से भरपूर दक्षिण अमेरिकी देश में चल रही राजनीतिक उथल-पुथल से जुड़ी थीं या नहीं.

यह भी पढ़ें: 'आओ मुझे ले जाओ...’, कोलंबिया के राष्ट्रपति ने दी ट्रंप को खुली चुनौती, मादुरो की गिरफ्तारी के बाद बढ़ा तनाव

US के कब्जे में मादुरो और उनकी पत्नी 

शनिवार रात को एक असाधारण छापे में, अमेरिकी सेना ने मादुरो और उनकी पत्नी, सीलिया फ्लोरेस को कराकस में एक मिलिट्री बेस में उनके घर से निकाल लिया. इस कार्रवाई को अपदस्थ नेता की सरकार ने 'साम्राज्यवादी' बताया है.

राष्ट्रपति और उनकी पत्नी पर अमेरिका में नार्को-टेररिज्म की साज़िश में शामिल होने का आरोप है. अमेरिका की इस नाटकीय कार्रवाई ने वेनेजुएला के नेता पर ट्रंप प्रशासन के दबाव अभियान और महीनों की गुप्त प्लानिंग को खत्म कर दिया है. वेनेजुएला पर यह हमला, साल 2003 में अमेरिका द्वारा इराक पर हुए हमले और सत्ता परिवर्तन की याद दिलाता है.

