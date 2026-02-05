Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 5 फरवरी 2026 की शाम की टॉप खबरें और अन्य समाचार

आज की ताजा खबर (Aaj Ki Taza Khabar), 5 फरवरी, 2026 की खबरें और समाचार: देश की पहली को ऑपरेटिव टैक्सी सर्विस भारत टैक्सी ऐप आज आधिकारिक तौर लॉन्च हुई. वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने अनुराग ठाकुर के बीसीसीआई में पद संभालने पर लगे 9 साल पुराने प्रतिबंध को हटा दिया है. पढ़ें गुरुवार शाम की बड़ी खबरें.

Bharat Taxi Launch: देश की पहली को-ऑपरेटिव कैब सर्विस 'भारत टैक्सी' शुरू, अमित शाह ने किया लॉन्च

देश की पहली को-ऑपरेटिव टैक्सी सर्विस 'भारत टैक्सी ऐप' आज आधिकारिक तौर लॉन्च हो गई है. सहकारिता मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई ये नई कैब सर्विस सीधे तौर पर ओला-उबर और रैपिडो जैसे प्राइवेट राइड-हेलिंग कंपनियों के मोनोपोली को चुनौती देगी. ड्राइवर-ओनरशिप मॉडल पर बेस्ड भारत टैक्सी ऐप कमिशन फ्री सर्विसेज उपलब्ध कराएगा.

अनुराग ठाकुर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, BCCI में पद संभालने पर लगा 9 साल पुराना बैन हटा

सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर के बीसीसीआई में पद संभालने पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया है. कोर्ट ने वर्ष 2017 में दिए गए अपने आदेश में संशोधन करते हुए ठाकुर को बीसीसीआई की आंतरिक, प्रशासनिक और अन्य गतिविधियों में भाग लेने की अनुमति दे दी है. इस फैसले के बाद अनुराग ठाकुर अब बीसीसीआई से जुड़े कार्यों में शामिल हो सकेंगे.

बंगाल में INDIA ब्लॉक में रार! टीएमसी के बाद अब कांग्रेस ने भी किया अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान

कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने का फैसला किया है. पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने कांग्रेस आलाकमान से विचार-विमर्श के बाद यह निर्णय लिया है. इससे पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी अपनी पार्टी तृणमूल कांग्रेस की ओर से विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान कर चुकी हैं.

India-US डील पर बिग अपडेट... केंद्रीय मंत्री ने बताया, किस दिन लगेगी मोहर

केंद्रीय मंत्री वाणिज्‍य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल का कहना है कि भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील स्‍टेटमेंट्स 4 से 5 दिनों में साइन हो सकता है. केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने आगे कहा कि भारत-अमेरिका व्यापार समझौते के पहले चरण का कानूनी मसौदा मार्च के मध्य तक जारी होने की संभावना है.

ये चार कारण... दो दिन की तेजी के बाद अचानक बिखरा शेयर बाजार, सेंसेक्स 500 अंक फिसला

गुरुवार को शेयर बाज़ार दो दिन की तेज़ी के बाद गिरावट के साथ बंद हुआ. कारोबार के अंत में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 500 अंक से ज्यादा की गिरावट लेकर क्लोज हुआ, तो वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी-50 भी 133 अंक फिसलकर बंद हुआ. बीएसई लार्जकैप में शामिल 30 में से 26 शेयर रेड जोन में क्लोज़ हुए.

सरफराज खान को क्या हुआ? हास्पिटल में हुए एडमिट, रणजी क्वार्टर फाइनल में खेलना मुश्किल

रणजी ट्रॉफी 2025-26 के क्वार्टर फाइनल मुकाबले से पहले मुंबई के स्टार बल्लेबाज़ सरफराज़ खान अस्पताल में भर्ती हुए हैं. सरफराज वायरल फीवर से जूझ रहे हैं. उनका कर्नाटक के खिलाफ होने वाले क्वार्टर फाइनल मुकाबले में खेलना मुश्किल माना जा रहा है. उन्होंने रणजी ट्रॉफी 2025-26 अब तक 7 मैचों में 53.63 की औसत से 429 रन बनाए हैं.

'हम तैयार हैं, मना उन्होंने किया...',T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के बायकॉट ड्रामे पर सूर्यकुमार यादव की दो टूक

T20 वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान की भागीदारी को लेकर जारी अनिश्चितता पर भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने दो टूक बयान दिया है. सूर्या ने कहा कि भारत का रुख पूरी तरह स्पष्ट है और टीम ने कभी पाकिस्तान के खिलाफ खेलने से मना नहीं किया. उन्होंने कहा हमारे फिक्सचर तैयार हैं. पहले USA से खेलेंगे उसके बाद दूसरे मैच खेलेंगे, फिर कोलंबो जाएंगे.

मेघालय में दर्दनाक हादसा... कोयला खदान में भीषण धमाका, 10 मजदूरों की मौत

मेघालय के ताशखाई इलाके में स्थित एक कोयला खदान में हुए भीषण धमाके में कम से कम 10 मजदूरों की मौत होने की जानकारी सामने आई है. धमाका इतना तेज था कि खदान के अंदर मौजूद मजदूरों को बाहर निकलने का मौका नहीं मिल पाया. प्रशासन ने आसपास के इलाके को घेरकर सुरक्षा बढ़ा दी है, ताकि बचाव कार्य में किसी तरह की बाधा न आए.

यूपी के सभी 75 जिलों में एक साथ शुरू होगा ये महाअभियान, सीएम योगी खुद करेंगे मॉनिटरिंग

उत्तर प्रदेश सरकार ने जानलेवा चाइनीज मांझे के खिलाफ प्रदेश के सभी 75 जिलों में एक साथ विशेष अभियान चलाने का फैसला किया है. इस पूरे अभियान की सीधी मॉनिटरिंग खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उच्च अधिकारी करेंगे. सीएम योगी ने स्पष्ट कहा है कि प्रदेश में चाइनीज़ मांझे से मौत हुई तो उसे हत्या माना जाएगा.

MP बोर्ड: 20 फरवरी से शुरू होंगी 5वीं और 8वीं की परीक्षाएं, 25 लाख छात्र होंगे शामिल; प्राइवेट स्कूलों और मदरसों के लिए भी नियम तय

मध्यप्रदेश में शिक्षण सत्र 2025-26 के लिए कक्षा 5वीं और 8वीं की बोर्ड पैटर्न परीक्षाएं 20 फरवरी से 28 फरवरी तक आयोजित होंगी. 25 लाख विद्यार्थियों के लिए राज्य शिक्षा केंद्र ने विशेष आईटी पोर्टल और 12,920 केंद्र तैयार किए हैं. परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए विशेष आईटी पोर्टल विकसित किया गया है.

