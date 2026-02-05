scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

अनुराग ठाकुर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, BCCI में पद संभालने पर लगा 9 साल पुराना बैन हटा

सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2017 में लोढ़ा समिति की सिफारिशों को लागू करने से इनकार करने पर अनुराग ठाकुर को बीसीसीआई अध्यक्ष पद से हटा दिया था. अब कोर्ट ने वर्ष 2017 में दिए गए अपने आदेश में संशोधन करते हुए ठाकुर को बीसीसीआई की आंतरिक, प्रशासनिक और अन्य गतिविधियों में भाग लेने की अनुमति दे दी है.

Advertisement
X
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को अनुराग ठाकुर के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है. (Photo- PTI)
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को अनुराग ठाकुर के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है. (Photo- PTI)

सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश से बीजेपी सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को बड़ी राहत देते हुए बीसीसीआई (भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड) में पद संभालने पर लगा प्रतिबंध हटा दिया है. कोर्ट ने वर्ष 2017 में दिए गए अपने आदेश में संशोधन करते हुए ठाकुर को बीसीसीआई की आंतरिक, प्रशासनिक और अन्य गतिविधियों में भाग लेने की अनुमति दे दी है. इस फैसले के बाद अनुराग ठाकुर अब बीसीसीआई से जुड़े कार्यों और बैठकों में शामिल हो सकेंगे.

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2017 में लोढ़ा समिति की सिफारिशों को लागू करने से इनकार करने पर अनुराग ठाकुर को बीसीसीआई अध्यक्ष पद से हटा दिया था. उस समय तत्कालीन चीफ जस्टिस तीरथ सिंह ठाकुर की अध्यक्षता वाली पीठ ने उन्हें बीसीसीआई की सभी गतिविधियों से दूर रहने का आदेश दिया था. यह प्रतिबंध पिछले नौ वर्षों से प्रभावी था.

अब मौजूदा चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्य बागची की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए इस प्रतिबंध को समाप्त कर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कई अहम पहलुओं पर विचार किया. अदालत ने माना कि ठाकुर पर लगा प्रतिबंध करीब नौ वर्षों तक जारी रहा, जो काफी लंबा समय है. साथ ही, अनुराग ठाकुर ने अदालत के समक्ष बिना शर्त माफी भी मांगी थी. कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि प्रतिबंध को आजीवन बनाए रखने का उद्देश्य नहीं था.

सम्बंधित ख़बरें

BJP नेता अनुराग ठाकुर का राहुल गांधी पर तीखा प्रहार
क्या रिफॉर्म एक्सप्रेस को गति देगा बजट 2026? देखें अनुराग ठाकुर का जवाब
Guarantee for employment and livelihood mission in rural India
VB-G RAM G बिल को लेकर क्या बोले अनुराग ठाकुर?
Ram Ji guarantee for employment and livelihood mission
'जी राम जी' को लेकर कांग्रेस के विरोध पर अनुराग ठाकुर का बयान
Congress will hit century as long as Rahul is there
अनुराग ठाकुर का कांग्रेस पर हमला
Advertisement

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को अनुराग ठाकुर के लिए बड़ी कानूनी और राजनीतिक राहत माना जा रहा है. अनुराग ठाकुर लंबे समय तक क्रिकेट प्रशासन से जुड़े रहे हैं और उनके नेतृत्व में बीसीसीआई ने कई अहम फैसले लिए थे. प्रतिबंध हटने के बाद अब उनके क्रिकेट प्रशासन में दोबारा सक्रिय भूमिका निभाने की संभावना बढ़ गई है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    संसद बजट सत्र लाइव
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement