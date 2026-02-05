ये चार कारण... दो दिन की तेजी के बाद अचानक बिखरा शेयर बाजार, सेंसेक्स 500 अंक फिसला

शेयर बाजार में बीते दो दिन की तेजी पर सप्ताह के चौथे कारोबारी दिन ब्रेक लगा नजर आया. खुलने के साथ ही शेयर मार्केट क्रैश (Stock Market Crash) हो गया और गिरावट बाजार में कारोबार बंद होने तक जारी रही. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 500 अंक से ज्यादा की गिरावट लेकर क्लोज हुआ, तो वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी-50 भी 133 अंक फिसलकर बंद हुआ. बाजार टूटने के बीच

सेंसेक्स-निफ्टी दिन भर टूटे

शेयर मार्केट में कारोबार की शुरुआत के साथ बीएसई का सेंसेक्स अपने पिछले बंद 83,817 की तुलना में 83,757 पर खुला और कारोबार के दौरान ये 83,151 तक फिसला, लेकिन अंत में 503.76 अंक गिरकर 83,313.93 पर क्लोज हुआ.

बात निफ्टी की करें, तो इसका हाल भी सेंसेक्स की तरह ही रहा. NSE Nifty ने बुधवार के बंद 25,776 की तुलना में गिरकर 25,755.90 पर ट्रेड शुरू किया और फिर कारोबार के दौरान 25,579 का इंट्राडे लो हिट किया. हालांकि, अंत में ये थोड़ी रिकवरी के साथ 133 अंक फिसलकर 25,642 पर बंद हुआ.

सबसे ज्यादा फिसले ये 10 शेयर

Stock Market में गिरावट के बीच बीएसई लार्जकैप में शामिल 30 में से 26 शेयर रेड जोन में क्लोज हुए. सबसे ज्यादा गिरावट Eternal Share (2.50%), Bharti Airtel Share (1.65%), BEL Share (1.42%) में आई. मिडकैप में शामिल Tindia Share (9.72%), Suzlon Share (3.86%), Dixon Share (2.60%), Aurobido Pharma Share (2.41%) और Mphasis Share (1.79%) गिरकर बंद हुए. स्मॉलकैप में देखें, तो Redington Share (5.35%) और MCX Share (5.17%) टूटकर बंद हुआ.

शेयर बाजार में गिरावट के 4 बड़े कारण

हाई लेवल से मुनाफावसूली: दो दिन के तेजी के बाद शेयर बाजार में मुनाफावसूली देखने को मिली, इसका असर ये हुआ कि लंबी गिरावट के बाद सुधरा बाजार फिर से टूट गया. वेल्थमिल्स सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड के इक्विटी स्ट्रैटेजी डायरेक्टर क्रांति बाथिनी ने कहा कि बाजार समेकन या कंसोलिडेशन के दौर में एंट्री कर रहा है, ऐसे में तेजी के बाद कुछ नरमी आना स्वाभाविक है.

IT शेयरों में दबाव का असर: अमेरिका में Anthropic AI Tool लॉन्च होने के बाद यूएस मार्केट इंडेक्स NASDAQ में भारी गिरावट आई और लगातार दो दिन ये 1.50% के आसपास टूटा, जबकि इसमें लिस्टेड कंपनियों के शेयर 20-25 फीसदी तक फिसल गए. अमेरिका में मचे कोहराम का असर भारत में आईटी शेयरों पर भी दिखा और बुधवार को निफ्टी आईटी इंडेक्स करीब 6% टूटा, जबकि गुरुवार को भी इसमें गिरावट जारी रही, इनपर दबाव ने बाजार की गिरावट को बल दिया. जियोजित इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड के मुख्य निवेश रणनीतिकार डॉ. वीके विजयकुमार ने कहा कि अमेरिकी तकनीकी बाजार में आई गिरावट का असर भारत में भी फैलने के बाद आईटी शेयरों में बिकवाली दिखी है.

Metal Stocks में बिकवाली: भारत और अमेरिका के बीच लंबे समय से अटकी ट्रेड डील (India-US Trade Deal) की खबर आने के बाद सोना-चांदी की कीमतें चढ़ी थीं, इसके साथ ही मेटल शेयरों में भी तेज उछाल देखने को मिला था, लेकिन तेजी के बाद Metal Shares में भी बिकवाली दिखाई दी और ये इंडेक्स भी भरभराकर करीब दो फीसदी के आसपास फिसल गया. दूसरी निवेशकों के सेलऑफ के चलते Gold-Silver Price Crash हो गए.

एशियाई बाजारों में गिरावट: स्टॉक मार्केट में दो दिन की तेजी के बाद अचानक आई बड़ी गिरावट के पीछे विदेशी बाजारों का टूटना भी माना जा सकता है. Gift Nifty 156 अंक टूट गया, तो वहीं एशियाई शेयर बाजारों में जापान का निक्केई इंडेक्स करीब 500 अंक फिसल गया. हांगकांग का हैंगसेंग भी कभी ग्रीन, तो कभी रेड जोन में नजर आया, तो साउथ कोरिया का कोस्पी इंडेक्स 3.86 फीसदी फिसलकर 5,163 पर आ गया. इससे भारतीय बाजार का भी सेंटीमेंट खराब हो गया.

(नोट- शेयर बाजार में किसी भी तरह के निवेश से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें.)

