सरफराज खान को क्या हुआ? हास्पिटल में हुए एडमिट, रणजी क्वार्टर फाइनल में खेलना मुश्किल

रणजी ट्रॉफी 2025-26 के क्वार्टर फाइनल मुकाबले 6 फरवरी से शुरू हो रहे हैं. इससे पहले ही मुंबई की टीम को बड़ा झटका लगा है. स्टार बल्लेबाज सरफराज खान बीमार पड़ गए हैं और वो अस्पताल में भर्ती हैं. सरफराज वायरल फीवर से जूझ रहे हैं. उनका कर्नाटक के खिलाफ होने वाले क्वार्टर फाइनल मुकाबले में खेलना मुश्किल माना जा रहा है. यह मैच मुंबई के बीकेसी ग्राउंड पर खेला जाना है.

28 वर्षीय सरफराज खान मौजूदा घरेलू सीजन में शानदार फॉर्म में रहे हैं. सरफराज मुंबई के मिडिल ऑर्डर की अहम कड़ी बने हुए हैं. उन्होंने रणजी ट्रॉफी 2025-26 अब तक 7 मैचों में 53.63 की औसत से 429 रन बनाए हैं, जिसें एक शतक और एक अर्धशतक शामिल रहा.

सरफराज का लक्ष्य टीम इंडिया में वापसी करना भी है, ऐसे में यह बीमारी उनके लिए बड़ा झटका साबित हो सकती है. हालांकि मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन (MCA) ने अभी आधिकारिक तौर पर यह पुष्टि नहीं की है कि वह पूरी तरह बाहर हो गए हैं, लेकिन टीम मैनेजमेंट उनकी सेहत को लेकर कोई जोखिम नहीं लेना चाहता.

केएल राहुल भी खेलेंगे मुकाबला

दूसरी ओर कर्नाटक की टीम भी बेहद मजबूत नजर आ रही है. टीम की कप्तानी देवदत्त पडिक्कल के हाथों में है, जबकि भारतीय टेस्ट ओपनर केएल राहुल भी टीम का हिस्सा हैं. हाल ही में पडिक्कल ने पंजाब के खिलाफ शानदार शतक लगाकर अपनी टीम को तूफानी जीत दिलाई थी.

सरफराज खान की संभावित गैरमौजूदगी मुंबई के लिए चिंता का विषय है, लेकिन टीम को कुछ राहत भी मिली है. कप्तान शार्दुल ठाकुर और युवा बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल की वापसी से टीम मजबूत हुई है. इसके अलावा सिद्धेश लाड इस सीजन में शानदार फॉर्म में हैं और लगातार चार शतक जड़कर मुंबई की बल्लेबाज़ी की रीढ़ बने हुए हैं.

मुंबई का स्क्वॉड: शार्दुल ठाकुर (कप्तान), यशस्वी जायसवाल, मुशीर खान, सरफराज खान, सिद्धेश लाड, अखिल हेरवाडकर, आकाश आनंद (विकेटकीपर), हार्दिक तामोरे (विकेटकीपर), साईराज पाटिल, शम्स मुलानी, तनुष कोटियन, तुषार देशपांडे, मोहित अवस्थी, ओंकार तरमाले, दिव्यांश सक्सेना और सूर्यांश शेडगे.

