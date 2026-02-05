'हम तैयार हैं, मना उन्होंने किया...',T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के बायकॉट ड्रामे पर सूर्यकुमार यादव की दो टूक

T20 वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान की भागीदारी को लेकर जारी अनिश्चितता पर भारतीय टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने साफ और दो टूक बयान दिया है. मुंबई में गुरुवार को हुई T20 वर्ल्ड कप कप्तानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सूर्या ने कहा कि भारत का रुख पूरी तरह स्पष्ट है और टीम ने कभी पाकिस्तान के खिलाफ खेलने से इनकार नहीं किया.

सूर्यकुमार यादव ने कहा- पाकिस्तान को लेकर हमारा माइंडसेट बिल्कुल साफ है. हमने कभी उनके खिलाफ खेलने से मना नहीं किया. उन्होंने ही खेलने से इनकार किया है. हमारी फ्लाइट्स बुक हैं, हम जा रहे हैं. हमारे फिक्सचर तैयार हैं. पहले USA से खेलेंगे उसके बाद दूसरे मैच खेलेंगे, फिर हम कोलंबो जाएंगे.

सूर्या का यह बयान ऐसे समय आया है जब पाकिस्तान की भागीदारी को लेकर तरह-तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं. भारतीय कप्तान के इस बयान से साफ हो गया है कि टीम इंडिया किसी भी तरह की अनिश्चितता से प्रभावित नहीं है और पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़ रही है.

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप A में भारत, पाकिस्तान, नीदरलैंड, नामीबिया और अमेरिका की टीमें शामिल हैं. ग्रुप A काफी रोमांचक होने वाला है क्योंकि इसमें दो बड़े नाम- भारत और पाकिस्तान एक ही ग्रुप में हैं, जबकि नीदरलैंड, नामीबिया और अमेरिका ग्रुप को संतुलित बनाने वाली टीमें हैं. कुल मिलाकर, यह ग्रुप शुरुआती चरण से ही दर्शकों के लिए हाई वोल्टेज मुकाबलों का अंदाज़ देगा. हालांकि, पाकिस्तान ने भारत संग अपना लीग मैच खेलने से इनकार किया है.



IPL खेलने से सभी टीमों को हुआ फायदा: राश‍िद खान

अफगानिस्तान के कप्तान राशिद खान ने कहा कि भारत में आईपीएल खेलने की वजह से सिर्फ अफगान खिलाड़ियों को ही नहीं, बल्कि सभी टीमों को फायदा मिला है. उन्होंने कहा- सभी टीमों के खिलाड़ी आईपीएल खेल रहे हैं, इसलिए यह फायदा सिर्फ अफगानिस्तान तक सीमित नहीं है. प्रेस कॉन्फ्रेंस में राश‍िद ने यह भी कहा कि अब अफगानिस्तान से उम्मीदें पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुकी हैं और हर टीम के पास 4–5 मैच विनर खिलाड़ी हैं.

ये वर्ल्ड कप हमारे ल‍िए ऐतहास‍िक: रोहित पौडेल

नेपाल के कप्तान रोहित पौडेल ने इस वर्ल्ड कप को अपनी टीम के लिए ऐतिहासिक बताया. उन्होंने कहा-हम 20 साल से ज्यादा समय बाद वर्ल्ड कप खेल रहे हैं. यह हमारे लिए बहुत बड़ा मौका है. अगली पीढ़ी इससे प्रेरित होगी और उम्मीद है कि हम उन्हें कुछ खास दे पाएंगे. रोहित ने यह भी कहा कि हाल के समय में नेपाल बड़े टीमों को कड़ी टक्कर दे रहा है और वेस्टइंडीज के खिलाफ जीत से टीम का आत्मविश्वास बढ़ा है.

ओस वर्ल्ड कप में एक्स फैक्टर: हैरी ब्रूक

इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक ने अनिश्चित हालात पर ज्यादा प्रतिक्रिया देने से बचते हुए कहा कि टीम प्रक्रिया पर फोकस कर रही है. उन्होंने कहा-हमें मौजूदा पल में रहना है और देखना है कि अगले कुछ हफ्तों में हम कहां पहुंचते हैं. हमारी कोशिश सिर्फ प्रक्रिया पर टिके रहने की है. अंग्रेज कप्तान ने यह भी माना कि भारत की पिचों पर बड़े स्कोर बन सकते हैं.

उन्होंने कहा- भारत में कई ऐसे मैदान हैं जहां 300 रन बन सकते हैं. कप्तान के तौर पर जरूरी है कि आप खेल को थोड़ा स्लो करें और शांत रहें. ओस भी एक फैक्टर हो सकती है.

इस फॉर्मेट में हर टीम खतरनाक: रिची बेरिंगटन

स्कॉटलैंड के कप्तान रिची बेरिंगटन ने कहा कि मौजूदा क्रिकेट में हर टीम खतरनाक है और किसी को हल्के में नहीं लिया जा सकता.उन्होंने कहा- हर टीम के पास ऐसे खिलाड़ी हैं जो अकेले मैच जिता सकते हैं. किसी एक टीम को चुनना मुश्किल है.





