Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 29 सितंबर 2025 की शाम की टॉप खबरें और अन्य समाचार

करूर में TVK चीफ विजय की रैली में भगदड़ के मामले में FIR दर्ज हुई. वहीं, शेयर बाजार में सेंसेक्स 61.52 अंक लुढ़कर 80,364.94, निफ्टी 19.80 अंक गिरकर 24,634.90 पर बंद हुए.

करूर भगदड़ मामले में दर्ज एफआईआर में पुलिस ने टीवीके चीफ विजय पर रैली में जानबूझकर देरी से पहुंचने का आरोप लगाया है. (Photo: PTI)
आज की ताजा खबर (Aaj Ki Taza Khabar), 29 सितंबर, 2025 की खबरें और समाचार: करूर भगदड़ मामले में पुलिस ने टीवीके चीफ विजय को जिम्मेदार ठहराया. वहीं, शेयर बाजार में दोनों इंडेक्स रेड जोन में बंद हुए. इन खबरों के अलावा, पाकिस्तान में इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी ने सेकेंड हैंड गाड़ियों के आयात को मंजूरी दे दी है. पढ़ें सोमवार शाम की 10 बड़ी खबरें.

'रैली में जानबूझकर देरी से पहुंचे थे विजय, ताकि भीड़...', पुलिस ने करूर भगदड़ के लिए TVK चीफ को ठहराया जिम्मेदार

तमिलनाडु के करूर में 27 सितंबर की रात को अभिनेता से नेता बने विजय की चुनावी रैली के दौरान हुई भगदड़ के मामले में FIR दर्ज की गई है. एफआईआर में टीवीके चीफ विजय और उनकी पार्टी के तीन अन्य नेताओं को इस हादसे के लिए ज़िम्मेदार ठहराया गया है. इस भगदड़ में 41 लोगों की मौत हो गई थी और करीब 80 लोग घायल हुए थे.

शुरुआती तेजी संभाल नहीं सका शेयर बाजार, सेंसेक्स-निफ्टी रेड जोन में बंद, ये 10 स्टॉक बिखरे

शेयर बाज़ार में सप्ताह के पहले कारोबारी दिन सोमवार को दिनभर तगड़ा उतार-चढ़ाव देखने को मिला. कारोबार के अंत में सेंसेक्स 61.52 अंक फिसलकर 80,364.94 पर बंद हुआ, वहीं निफ्टी 19.80 अंक की गिरवट के साथ 24634.90 के स्तर पर बंद हुआ. 1837 कंपनियों के शेयर ऐसे थे, जो बढ़त लेकर ग्रीन ज़ोन में क्लोज़ हुए और 171 शेयरों की फ्लैट क्लोज़िंग हुई.

कंगाल पाकिस्तान को छोड़ भाग रहीं ऑटो कंपनियां! अब सेकेंड हैंड गाड़ियों के इंपोर्ट को मिली मंजूरी

पाकिस्तान में इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी ने सेकेंड हैंड गाड़ियों के आयात को मंजूरी दे दी है. सरकार इसे सुधार और आज़ादी की दिशा में बड़ा कदम बता रही है, लेकिन कार मैन्युफैक्चरर्स और ऑटो पार्ट्स मेकर्स इस फैसले की आलोचन कर रहे हैं. पाकिस्तान ऑटोमोबाइल पार्ट्स एंड एक्सेसरीज़ मैन्युफैक्चरर्स ने भी इस फैसले पर चिंता जताई है.

'IND-PAK मैच से BCCI ने कमाए 650 करोड़ रुपये... शहीदों की विधवाओं को दिए जाएं', सौरभ भारद्वाज की मांग

AAP नेता सौरभ भारद्वाज ने बीसीसीआई पर ज़ोर दिया है कि भारत-पाकिस्तान मैच से हुई लगभग ₹650 करोड़ की कमाई पहलगाम हमले में शहीद हुए जवानों की विधवाओं को दी जाए. उनका कहना है कि अगर ये रकम पहलगाम हमले में शहीद हुए जवानों की विधवाओं को दी जाए, तो हर विधवा को 30 से 35 करोड़ रुपये मिल सकते हैं.

'ये बातों से नहीं, जूतों से मानने वाले हैं...', पाकिस्तान में शहबाज सरकार के खिलाफ सड़कों पर हजारों लोग, भारी फोर्स की तैनाती

पाकिस्तान के कब्ज़े वाले कश्मीर में शहबाज़ शरीफ सरकार के खिलाफ सड़कों पर हज़ारों लोग प्रदर्शन कर रहे हैं. विरोध के कारण कई इलाकों में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है और भारी सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है. ये व्यापक विरोध प्रदर्शन मीरपुर, कोटली, रावलकोट, नीलम घाटी, केरन और अन्य ज़िलों में हुए हैं.

हिमालय में बसा भारत का कोल्ड डेजर्ट बना 13वां यूनेस्को बायोस्फियर रिजर्व, पहला हाई-एल्टीट्यूड बायोरिजर्व

हिमालय में स्थित भारत के कोल्ड डेजर्ट को देश का 13वां यूनेस्को बायोस्फियर रिजर्व घोषित किया गया है. ये भारत का पहला हाई-एल्टीट्यूड बायोरिजर्व भी है, जो अपनी अनोखी जलवायु और जैव विविधता के लिए जाना जाता है. ये घोषणा चीन के हांगझोउ में पांचवें वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ बायोस्फियर रिज़र्व्स में हुई.

वाराणसी में पूर्व ओलंपियन मोहम्मद शाहिद के घर पर चला बुलडोजर, सड़क चौड़ीकरण के लिए प्रशासन ने की कार्रवाई

यूपी के वाराणसी में कचहरी से संदहा सड़क चौड़ीकरण के बीच पुलिसलाइन से कचहरी तक कुल 13 मकानों को बुलडोजर लगाकर तोड़ा गया. इन मकानों में पूर्व ओलंपियन और पद्मश्री हॉकी प्लेयर स्वर्गीय मोहम्मद शाहिद का घर भी शामिल था. पूर्व ओलंपियन मोहम्मद शाहिद के परिजनों ने इस कार्रवाई पर नाराजगी जताई है और प्रशासन से न्याय की अपील की है.

SC ने धोखाधड़ी केस में जमानत देने पर निचली अदालतों को लगाई फटकार, दो जजों को ट्रेनिंग पर भेजा

सुप्रीम कोर्ट ने धोखाधड़ी के मामलों में मजिस्ट्रेट और सेशन जज के जमानत देने के तरीके पर गंभीर सवाल उठाए हैं. सुप्रीम कोर्ट ने दोनों न्यायिक अधिकारियों को दिल्ली न्यायिक अकादमी में सात दिन की स्पेशल ट्रेनिंग का निर्देश दिया है. अदालत ने कहा कि चार्जशीट सामग्री की जांच किए बिना ज़मानत के आदेश जारी किए गए.

Gold-Silver Prices: नहीं थम रहा सोने की कीमतों में उछाल, चांदी भी 1 लाख 44 हजार के पार, देखें लेटेस्ट रेट

भारतीय सर्राफा बाज़ार में इस कारोबारी सप्ताह के पहले दिन सोमवार को सोने और चांदी के भाव में बढ़ोतरी देखने को मिली. सोने का भाव 1 लाख 15 हजार रुपये प्रति 10 ग्राम के पार है. वहीं, चांदी का रेट 1 लाख 44 हजार रुपये प्रति किलो से अधिक है. 26 सितंबर को 22 कैरेट गोल्ड का रेट 103748 रुपये प्रति 10 ग्राम था, जो आज 105607 रुपये तक आ गया है.

ITBP की महिला कमांडोज ने रचा नया इतिहास, फतह किया माउंट नुन, अब एवरेस्ट पर नजरें

ITBP की 14 महिला कमांडोज़ ने 7,135 मीटर ऊंची माउंट नुन चोटी पर सफल चढ़ाई की है. इस ऐतिहासिक अभियान का नेतृत्व असिस्टेंट कमांडेंट भवनीता ने किया. टीम ने भीषण ठंड, ऊंचाई और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों का सामना करते हुए ये उपलब्धि हासिल की. गृह मंत्रालय ने निर्देश है कि अगले 3 साल तक हर साल ITBP की टीमें एवरेस्ट पर चढ़ाई करेंगी.

