Gold-Silver Prices: नहीं थम रहा सोने की कीमतों में उछाल, चांदी भी 1 लाख 44 हजार के पार, देखें लेटेस्ट रेट

Gold-Silver Price 2025: भारतीय सर्राफा बाजार में इस कारोबारी सप्ताह के पहले दिन आज (सोमवार), 29 सितंबर 2025 को सोने के भाव में बढ़ोतरी देखने को मिली है. यह बढ़ोतरी केवल सोने की कीमतों में नहीं बल्कि चांदी के भाव में भी दर्ज की गई है. सोने का भाव 1 लाख 15 हजार रुपये प्रति 10 ग्राम के पार है. वहीं, चांदी का रेट 1 लाख 44 हजार रुपये प्रति किलो से अधिक है.
इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (India Bullion And Jewellers Association) के मुताबिक, शुक्रवार, 26 सितंबर की शाम को 916 शुद्धता यानी 22 कैरेट गोल्ड का रेट (Gold Rate) 103748 रुपये प्रति 10 ग्राम था जो आज, 29 सितंबर की सुबह बढ़ोतरी के साथ 105607 रुपये तक आ गया है. इसी तरह शुद्धता के आधार पर सोना महंगा हुआ है और चांदी की कीमत में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है.
ये है सोना-चांदी का लेटेस्ट रेट
|शुद्धता
|शुक्रवार शाम का रेट
|सोमवार
सुबह का रेट
|कितना सस्ता या महंगा
|सोना (प्रति 10 ग्राम)
|999 (24 कैरेट)
|113262
|115292
|2030 रुपये महंगा
|सोना (प्रति 10 ग्राम)
|995 (23 कैरेट)
|112808
|114830
|2022 रुपये महंगा
|सोना (प्रति 10 ग्राम)
|916 (22 कैरेट)
|103748
|105607
|1859 रुपये महंगा
|सोना (प्रति 10 ग्राम)
|750 (18 कैरेट)
|84947
|86469
|1522 रुपये महंगा
|सोना (प्रति 10 ग्राम)
|585 (14 कैरेट)
|66258
|67446
|1188 रुपये महंगा
|चांदी (प्रति 1 किलो)
|999
|138100
|144100
|6000 रुपये महंगा
शुक्रवार को क्या रहा सोना-चांदी का भाव
इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (India Bullion And Jewellers Association) के मुताबिक, शुक्रवार को सोने की कीमतों में गिरावट देखी गई थी. जबकि चांदी के भाव में बढ़ोतरी दर्ज की गई थी. IBJA के अनुसार, 999 शुद्धता वाले 24 कैरेट सोने का रेट सुबह में 113299 रुपये था जो शाम के समय 113262 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया था. वहीं, चांदी की कीमत 137467 से बढ़कर 138100 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गई थी.
IBJA की ओर से केंद्रीय सरकार द्वारा घोषित छुट्टियों के अलावा शनिवार और रविवार को रेट जारी नहीं किए जाते हैं. इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन (Indian Bullion Jewelers Association) की ओर से जारी कीमतों से अलग-अलग प्योरिटी के सोने के स्टैंडर्ड भाव की जानकारी मिलती है. ये सभी दाम टैक्स और मेकिंग चार्ज के पहले के हैं.
IBJA के द्वारा जारी किए गए रेट पूरे देश में सर्वमान्य हैं लेकिन इसकी कीमतों में जीएसटी शामिल नहीं होती है. बता दें कि गहने खरीदते समय सोने या चांदी के रेट टैक्स समेत होने की वजह से ज्यादा होते हैं.