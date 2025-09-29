शुरुआती तेजी संभाल नहीं सका शेयर बाजार, सेंसेक्स-निफ्टी रेड जोन में बंद, ये 10 स्टॉक बिखरे

शेयर बाजार में सप्ताह के पहले कारोबारी दिन सोमवार को दिनभर तगड़ा उतार-चढ़ाव देखने को मिला. सुस्त शुरुआत के बाद जहां अचानक सेंसेक्स-निफ्टी तूफानी तेजी पकड़े हुए नजर आए, तो वहीं मार्केट क्लोज होते-होते इसकी रफ्तार धीमी पड़ती गई और दोनों रेड जोन में क्लोज हुए. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 80,800 के पार निकलने के बाद अंक में 61 अंक फिसलकर बंद हुआ, तो वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का 50 शेयरों वाला निफ्टी इंडेक्स ने फ्लैट क्लोजिंग की. इस दौरान Axis Bank से लेकर Cochin Shipyard, Dixon जैसे शेयर सबसे ज्यादा टूटे.

कभी ग्रीन तो कभी रेड सेंसेक्स

शेयर मार्केट में सोमवार को कारोबार की शुरुआत ग्रीन जोन में हुई था. बीएसई का सेंसेक्स अपने पिछले बंद 80,426.46 की तुलना में उछलकर 80,588.77 पर ओपन हुआ. लेकिन खुलने के अगले ही पल इसकी रफ्तार धीमी पड़ गई और ये गिरकर 80,248.84 पर कारोबार करता हुआ नजर आया. लेकिन कुछ देर के कारोबार के बाद सेंसेक्स फिर से ग्रीन जोन में आ गया और उछलकर 80,851 पर पहुंच गया, लेकिन बाजार की क्लोजिंग पर ये फिर लुढ़का और 61.52 अंक फिसलकर 80,364.94 पर बंद हुआ.

सेंसेक्स की तरह से ही एनएसई के निफ्टी ने भी हैरान किया. अपने पिछले बंद 24,654.70 की तुलना में ये इंडेक्स 24,728.55 पर ओपन हुआ और फिर 24,606.20 तक टूटा. मार्केट क्लोज होने पर ये 19.80 अंक की गिरावट के साथ 24,634.90 पर बंद हुआ.

Advertisement

2163 शेयर गिरावट के साथ बंद

दिनभर जारी रहे उतार-चढ़ाव के बाद जहां सेंसेक्स-निफ्टी फिसलकर बंद हुए, तो वहीं बाजार बंद होने पर 2163 कंपनियों के शेयरों ने गिरावट के साथ कारोबार खत्म किया. वहीं 1837 कंपनियों के शेयर ऐसे थे, जो बढ़त लेकर ग्रीन जोन में क्लोज हुए और 171 शेयरों की फ्लैट क्लोजिंग हुई.

सबसे ज्यादा फिसले ये 10 स्टॉक

बाजार टूटने के चलते सबसे ज्यादा गिरावट लेकर बंद होने वाले 10 शेयरों की बात करें, तो लार्जकैप कैटेगरी में एक्सिस बैंक (1.91%), मारुति (1.65%), एलटी शेयर (1.17%) और आईसीआईसीआई बैंक का स्टॉक 1 फीसदी फिसलकर बंद हुआ. वहीं मिडकैप में सबसे तेज गिरावट जेएसएल शेयर में आई और ये 5.85% गिरकर बंद हुआ. इसके अलावा कोचीन शिपयार्ड (4.99%), डिक्सन शेयर (4.76%), आईपीसी लैब (3.76%), केयांस टेक शेयर (3.66%), जबकि महिंद्रा फाइनेंस का शेयर (2.43%) गिरकर बंद हुआ.

टूटे बाजार में भी इन शेयरों का गदर

रेड जोन में बंद हुए बाजार के बावजूद जिन शेयरों ने दिनभर गदर मचाए रखा और अंत में तेज बढ़त के साथ बंद हुए, उनमें लार्जकैप से Titan (2.30%), SBI (1.58%), Eternal (1.18%) शामिल रहे. मिडकैप कंपनियों में हिंदुस्तान पेट्रोलियम (4.68%), बंधन बैंक (4.65%), पेट्रोनेट (4.44%), रिलेक्सो (3.91%) और भारत फोर्ज शेयर (3.03%) उछलकर बंद हुआ. स्मॉलकैप कैटेगरी में Vascon Engineers (19.99%) और WockPharma (17.23%) की तेजी लेकर क्लोज हुआ.

Advertisement

(नोट- शेयर बाजार में किसी भी तरह के निवेश से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.)

---- समाप्त ----