'IND-PAK मैच से BCCI ने कमाए 650 करोड़ रुपये... शहीदों की विधवाओं को दिए जाएं', सौरभ भारद्वाज की मांग

सौरभ भारद्वाज ने बीसीसीआई पर निशाना साधते हुए कहा कि इंडिया-पाकिस्तान मैच से कमाए गए लगभग 650 करोड़ रुपये शहीद जवानों की विधवाओं को दिए जाने चाहिए. उन्होंने भाजपा नेता अमित मालवीय पर भी निशाना साधा और उनके दावों को झूठ बताया.

सौरभ भारद्वाज ने कहा कि बीसीसीआई को अपनी आय से शहीदों के परिवारों की मदद करनी चाहिए, न कि व्यक्तिगत खिलाड़ियों की कमाई से. (File Photo: ITG)
आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने बीसीसीआई को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि इंडिया-पाकिस्तान मैच से करीब 650 करोड़ रुपये का रेवेन्यू कमाया गया है. उनका कहना है कि अगर यह रकम पहलगाम हमले में शहीद हुए जवानों की विधवाओं को दी जाए, तो हर विधवा को 30 से 35 करोड़ रुपये मिल सकते हैं. 

अमित मालवीय पर साधा निशाना

उन्होंने सवाल उठाया कि 'सूर्यकुमार यादव के जीते हुए महज 2 लाख रुपये से विधवाओं का क्या होगा?' भारद्वाज ने भाजपा नेता अमित मालवीय पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा, 'अमित मालवीय झूठ की फैक्ट्री हैं, पायरेटेड सीडी की दुकान हैं.'

सौरभ भारद्वाज ने कहा, 'अमित मालवीय ने दावा किया कि भारतीय कप्तान ने पाकिस्तान कप्तान और वहां के मंत्री से हाथ नहीं मिलाया, जबकि हमने वीडियो भेजकर दिखाया कि दोनों से हाथ मिलाया गया था. मालवीय सिर्फ स्क्रिप्ट चला रहे हैं.'

'शहीदों की विधवाओं को मिले बीसीसीआई का पैसा'
   
AAP नेता ने कहा कि शहीदों के परिवारों की मदद के लिए व्यक्तिगत खिलाड़ियों की कमाई नहीं बल्कि बीसीसीआई को अपनी आय से मदद करनी चाहिए. उनके मुताबिक, 'बीसीसीआई के पास साढ़े छह सौ करोड़ रुपये हैं, वही पैसा विधवाओं तक पहुंचना चाहिए. सरकार को भी इसमें अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी.'

